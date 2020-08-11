Yeni Malatyaspor yönetimine "değişim" çağrısı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan 'ın konuşması MALATYA - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor yönetiminin istifa etmesi noktasında kentte baskı olduğunu savundu.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 14:00

Kaynak: AA

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