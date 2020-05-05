Yeni Malatyaspor yurt dışından gelecek futbolcuları bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor yurt dışından gelecek futbolcuları bekliyor - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor yurt dışından gelecek futbolcuları bekliyor

6 saat önce

Toplanma tarihi olarak 15 Mayıs'ın belirlendiği Yeni Malatyaspor'da yurt dışından gelecek futbolular bekleniyor.

Yeni Malatyaspor yurt dışından gelecek futbolcuları bekliyor, System.String[]

Toplanma tarihi olarak 15 Mayıs'ın belirlendiği Yeni Malatyaspor'da yurt dışından gelecek futbolular bekleniyor. Bazı futbolcular ise daha önce başladığı saha çalışmalarına devam ediyor.


Korona virüs sürecinde bir kısmı evinde, bir kısmı ise Nurettin Soykan Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı futbolcuların 15 Mayıs'ta kamp çalışmalarına başlanacağı haberi üzerine harekete geçtiği bildirildi. Malatya'da bulunan futbolcular saha çalışmalarını sürdürürken, diğer futbolcular ise dönüş hazırlığına başladı. Tesislerde çalışan futbolcuların Eren Tozlu, Murat Yıldırım, Erkan Kaş, Mustafa Akbaş ve Teanege Hadebe olduğu öğrenildi. Korona virüs sürecinde teknik heyet tarafından verilen programlar doğrultusunda bireysel antrenmanlarını aksatmadan yapan futbolcuların toplanma tarihinden itibaren 4 haftalık bir kamp süreci geçirecekleri belirtildi.


Bu arada Yeni Malatyaspor'da yurt dışından dönecek Hollandalı Mitchell Donald, İzlandalı Vidar Örn Kjartansson ve Almanya doğumlu Robin Yalçın'ın 14 günlük karantina sürecinden sonra çalışmalara başlayacakları belirtildi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 09:51 Kaynak: İHA

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