Yeni Malatyaspor sağ bek oyuncusu Zeki Yavru'yu renklerine bağladı.
28 yaşındaki tecrübeli oyuncu takımın Bolu kampında attığı imzayla kendisini sarı-siyahlı renklere bağladı. Kulüp tarafından transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, sağ bek oyuncusu Zeki Yavru ile her konuda anlaşmaya varmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 22:48 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Yeni Malatyaspor Zeki Yavru'nun transferini duyurdu - Son Dakika Spor