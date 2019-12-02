Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Keçiörengücü'nü konuk edecek
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Keçiörengücü'nü konuk edecek - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Keçiörengücü'nü konuk edecek

7 saat önce

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Keçiörengücü'nü konuk edecek, System.String[]

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.


Ziraat Türkiye Kupası'na 5'inci turda dahil olan Yeni Malatyaspor, rakibini saf dışı bırakarak bir üst tura adını yazdırmak istiyor.


Sarı-siyahlı takımda eksik ve sakat futbolcu bulunmazken, Süper Lig'in 10. haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında kırmızı kart gören ve üç maç men cezası alan teknik direktör Sergen Yalçın, Keçiörengücü maçında takımının başında sahaya çıkacak.


Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turda dahil olmuş ve tarihinde ilk kez yarı final oynama başarısı göstermişti.


Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Malatya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:40 
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