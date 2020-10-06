Yeni Malatyasporlu 5 futbolcuya ülkelerinin milli takımlarından davet

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyasporlu 5 futbolcunun ülkelerinin milli takımlarına davet edildiği bildirildi.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Christian Cueva'nın Peru, Youssuf Ndayishimiye'nin Brundi, Jody Lukoki'nin Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Issam Chebake'nin Fas, Teenage Hadebe'nin ise Zimbabve milli takımlarının kadrolarında yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, futbolculara görev alacakları karşılaşmalarda başarılar dilendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 17:27 - Kaynak: AA
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