Yeni Malatyasporlu 5 futbolcuya ülkelerinin milli takımlarından davet

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Christian Cueva'nın Peru, Youssuf Ndayishimiye'nin Brundi, Jody Lukoki'nin Demokratik Kongo Cumhuriyeti , Issam Chebake'nin Fas , Teenage Hadebe'nin ise Zimbabve milli takımlarının kadrolarında yer aldığı belirtildi.

Soylu, HDP'ye telefon açan genel başkanlara açtı ağzını yumdu gözünü: Öldürülen teröristler için Fatiha mı okudular?

Datça'da deniz kıyısında, ölü olarak bulunan şahsın çalan telefonunu kimse açamadı

Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur