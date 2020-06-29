Yeni Malatyasporlu Bifouma Çin yolcusu

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu Thievy Bifouma'nın Çin'in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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