Yeni Malatyasporlu Boutaib, Mısır'a Transfer Oldu
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor'un golcü oyuncusu Khalid Boutaib Mısır'ın Zamalek takımına transfer oldu.
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor
'un golcü oyuncusu Khalid Boutaib Mısır
'ın Zamalek
takımına transfer oldu.
Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı transferdeki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Ravcı, Khalid Boutaib'in transferi için anlaştıklarını duyurdu. 2 sezondur sarı-kırmızı formayı giyen Faslı oyuncu için Evkur Yeni Malatyaspor'un 1,5 milyon Dolar bonservis bedeli alacağı öğrenildi. Golcü oyuncunun Zamalek ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Boutaib, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 48 maçta 16 gol 6 asistlik performans ortaya koydu.
- Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:26 Kaynak: DHA
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