Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyasporlu Farnolle: "Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz"
Son Dakika Spor Yeni Malatyasporlu Farnolle: 'Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz' - Son Dakika Spor

Yeni Malatyasporlu Farnolle: "Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz"

6 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyasporlu kaleci Fabien Farnolle, hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

BtcTurk Yeni Malatyasporlu kaleci Fabien Farnolle, hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Sarı-siyahlı takımın kalecisi Fabien Farnolle, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahalarında karşılaşacakları Fenerbahçe maçına ilişkin Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

Farnolle, iyi bir dönem geçirdiklerini belirterek, bu sezonu geçen yıldan daha iyi bir yerde tamamlamak istediklerini ifade etti.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ne gittiklerini anımsatan Farnolle, "Avrupa'nın tadını aldığınız zaman hep gitmek istiyorsunuz. Avrupa'ya direkt gitmek için biletimizi almayı düşünüyorum." diye konuştu.

Farnolle, Malatya'da kendini çok iyi hissettiğini anlatarak, "Sadece aşkla sevgiyle olabilecek bir şey değil, başarılı olmak için çok çalışıyorum. Umarım bu hep böyle devam eder ve hep yukarıya doğru performansımı arttırırım." ifadelerini kullandı.

Hafta sonu sahalarında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Farnolle, "Sahamızda taraftarımızın desteğiyle daha iyi oynuyoruz. Ayrıca takımda çok iyi bir arkadaşlık var. Bu da sahaya yansıyor. Fenerbahçe maçında elimizden gelenin en iyisini yapıp sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Malatyasporlu Farnolle: Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz

Batı Çalışma Grubu, Fenerbahçe, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:50 Kaynak: AA
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Fabien Farnolle: Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz
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