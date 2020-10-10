Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük: "Rakiplerine korku veren bir takım olacağız"

Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Adem Büyük, takımda uyum sürecinin devam ettiğini, 2-3 hafta sonra gücünü gösteren, rakiplerine korku veren bir takım olacaklarını söyledi.

Sarı-siyahlı ekip, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde sürdürdü.

Ülkelerinin milli takımlarına giden Christian Cueva, Issam Chebake, Youssouf Ndayishimiye, Jody Lukoki ve Teenage Hadebe, antrenmanda yer almadı.

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan tecrübeli oyuncu Adem Büyük, Galatasaray'da güzel günlerinin geçtiğini hatırlatarak, Yeni Malatyaspor'a geri dönmenin güzel bir duygu olduğunu belirtti.

Sarı-siyahlı kulüpte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Adem, şöyle konuştu:

"Lige aslında skor olarak iyi başlayamadık, kötü de oynamadık. Yeni oyunculardan kurulu bir takımız. Bu nedenle ilk 4 hafta biraz sıkıntılar yaşadık ama milli ara bize çok iyi gelecek. Karagümrük maçında yaptığımız olumlu işler, yediğimiz basit goller var, öz eleştiri yapmak da gerekiyor. Göztepe maçında takım olarak biraz daha düzenli görüntü gösterdik. Trabzonspor maçında da ilk yarım saat belki golü bulabilseydik, daha farklı olabilirdi. Yeni takım olmamız saha içinde biraz bizi etkiliyor. Antalya maçında takım olarak çok iyi savunma yaptık. Net pozisyonlarımız vardı, atabilseydik, farklı skora gidebilirdik."

Bireysel yeteneklerden ziyade sahada takım olabilmeleri gerektiğini anlatan Adem Büyük, milli takım arasına moralli girdiklerini, şimdi daha sıkı çalışarak ilerleyen haftalarda daha iyi oynamaya özen göstereceklerini kaydetti.

Adem, transfer sürecinin tamamlandığını ve uyum sürecinin devam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Daha önce burada oynamamış, buranın havasını, kültürünü bilmeyen sporcular, yabancı futbolcular var. Onları en kısa sürede takıma adapte etmeye çalışıyoruz. Bize çok fayda sağlayacaklar. Geçen sezonki kötü tabloyu yaşamamak için transferlere ihtiyacımız vardı. Sıkı bir çalışma dönemi geçirdiler. Yeni Malatyaspor'u o eski güzel günlere döndürmek için var gücümüzle çalışacağız. Avrupa gören takımların yaşadığı genel sıkıntıyı bir daha yaşamamak istiyoruz. Milli takıma giden oyuncuların dönmesiyle Konyaspor maçından iyi bir sonuçla dönmeyi hedefliyoruz. Şimdi ligde hedef koymak için henüz erken. Yeni bir takımız, adaptasyon sürecimiz devam ediyor. Uyum sürecini en kısa sürede atlatarak, 2-3 hafta sonra daha sağlam, gücünü gösteren rakiplerine korku veren bir Yeni Malatyaspor olacağız. Bunun içinde çok sıkı çalışacağız."