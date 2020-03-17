Yeni Malatyasporlu futbolcu Bifouma'dan koronavirüs açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyasporlu futbolcu Bifouma'dan koronavirüs açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor

Yeni Malatyasporlu futbolcu Bifouma'dan koronavirüs açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un futbolcusu Thievy Bifouma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını bildirdi.

Yeni Malatyasporlu futbolcu Bifouma'dan koronavirüs açıklaması Açıklaması, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un futbolcusu Thievy Bifouma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını bildirdi.

Sarı-siyahlı takımın 27 yaşındaki hücum oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ailevi nedenlerden dolayı İspanya'ya gittiğini belirtti.

Hakkında koronavirüse yakalandığına ilişkin paylaşımlarda bulunulduğunu aktaran Bifouma, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda koronavirüs olduğuma dair haberler çıkıyor. Bu bazı insanlar için komik olabilir ama benim ve ailem için komik değil. Testleri yaptım, negatif çıktı, hastalığım yok. Bende virüs yok. Ailevi sebeplerden dolayı İspanya'ya gitmeye mecburdum. İstanbul'a döndüm ve tedbir amaçlı birkaç gün bekledim. Etrafımdaki insanları korumak adına İstanbul'da kaldım. İspanya'ya tedbirli, özel ekiple gittim. Üzerimde maske ve alkollü jel vardı. Bundan emin olabilirsiniz, kendimi koruyarak gittim. Kulübüm de gereken açıklamayı yapacaktır. Herkesten özür dilerim, Allah hepimizi korusun."

Yeni Malatyaspor, İspanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:24 Kaynak: AA
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