Yeni Malatyasporlu futbolcu Karim Hafez, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek

Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Karim Hafez sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in 22. haftasında bugün oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Karim Hafez sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in 22. haftasında bugün oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, kulüp doktoru Hakan Ayaz, sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Karim Hafez'in sağlık durumuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Hafez'in durumuyla ilgili bilgi veren Ayaz, "Oyuncumuz Karim Hafez'in antrenman esnasında arka adalesinde ağrı hissetmesi üzerine gerekli tetkikler yapılmıştır. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda arka adalesinde zorlanma tespit edilmiş olup bugün oynanacak Fatih Karagümrük maçı kadrosundan çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı. Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

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