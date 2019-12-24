Yeni Malatyasporlu futbolcu Murat Akıncı ameliyat oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni Malatyasporlu futbolcu Murat Akıncı ameliyat oldu - Son Dakika

Yeni Malatyasporlu futbolcu Murat Akıncı ameliyat oldu

6 saat önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un U16 takımının futbolcusu Murat Akıncı, maç esnasında geçirdiği sakatlık sonrası, Acıbadem Kayseri Hastanesinde sol dizinden ameliyat oldu.

Yeni Malatyasporlu futbolcu Murat Akıncı ameliyat oldu, System.String[]

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un U16 takımının futbolcusu Murat Akıncı, maç esnasında geçirdiği sakatlık sonrası, Acıbadem Kayseri Hastanesinde sol dizinden ameliyat oldu.


Hazırlık maçında sakatlanan Yeni Malatyasporlu oyuncu Murat Akıncı, Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edildi. Futbolcuya sol diz ön çapraz bağ ameliyatı yapıldı.


Başarılı geçen operasyon sonrası sporcunun bireysel rehabilitasyonuna başlandı. Birinci ay sonunda salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, ikinci ayın sonunda da koşulara başlaması öngörülüyor. - KAYSERİ

Murat Akıncı, Acıbadem, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:15 Kaynak: İHA
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