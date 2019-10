Yeni Malatyasporlu futbolcular 3 puana odaklandı

BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcular, Süper Lig'in 10. haftasında 3 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılmak istiyor.

Sarı-siyahlı takımın forvet oyuncusu Adis Jahovic, Kasımpaşa maçına ilişkin Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

Adis Jahovic, takım olarak iyi konumda bulunduklarını, daha iyi konuma gelmeyi hedeflediklerini söyledi.

Elde ettikleri başarının tüm arkadaşlarının olduğunu ifade eden Jahovic, "Bireysel olarak futbolcuyuz ama biz burada bir takımız. Bu hepimizin başarısıdır. Benim gol atmamda ki başarım da onlara ait." dedi.

Jahovic, performansını her geçen artırdığını anlatarak, "Bazı şeyler yolunda gitmez, mesela bugün her şey yolunda gidiyor. Sizi nasıl bir sezon beklediğini bilemezsiniz. Ben antrenmanlarda olsun maçlarda olsun her zaman maksimumu veriyorum. Hep zirveyi hedefliyorum. Onun için inşallah bu sezon da güzel geçer ve güzel biter." değerlendirmesinde bulundu.

Ofansif bir takım olduklarını dile getiren Jahovic, şöyle devam etti:

"Sergen hocanın taktiği doğrultusunda ofansif bir sisteme yakın oynuyoruz. Ofansif demek defansı unutmak değil. İkisini de iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bu şekilde devam edersek ligi iyi bir yerde bitireceğimizi umuyorum. Her zamana çıktığımız gibi bu maça (Kasımpaşa) da öyle çıkacağız. İki zorlu deplasmanımız (Kasımpaşa ve Göztepe) var. Her maçı tek tek alacağız. Diğer maçlarda ne yaptıysak, o maçlarda da aynı şeyleri tekrarlayacağımızı umuyorum. İyi bir sonuçla iki maçtan da çıkacağımızı umut ediyorum."

Farnolle: "Maçları tek tek alacağız"

Kaleci Fabien Farnolle ise takımın ligde iyi ilerlemesinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, bu başarıya katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Her zaman yaptığı gibi işini yapmaya devam edeceğini bildiren Farnolle, şunları kaydetti:

"Ne kadar top kurtarabilirsem o kadar daha iyi olur. Öncelikle bazı şeyleri garanti altına almamız lazım. Bir an önce puan toplayıp garantiledikten sonra üst tarafları zorlamaya çalışacağız. İki tane zorlu maç (Kasımpaşa ve Göztepe) bizi bekliyor. Bu maçları tek tek alacağız. Artık bütün rakipler bizi ciddiye almaya başladı. İyi bir takım olduğumuzu herkes biliyor. Onun için bize hazırlıkları farklı oluyor. Biz her iki maçta da her zaman ki isteğimizi ortaya koyacağız ve sonuçların iyi olmasını bekleyeceğiz."