Yeni Malatyasporlu futbolculara büyük ilgi

Yeni Malatyaspor'un yenilenen store mağazasının açılışına katılan sarı-kırmızılı futbolcular ve sportif direktör Ali Ravcı taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Futbolcular İssam Chebake, Adis Jahovic, Murat Yıldırım ve sportif direktör Ali Ravcı taraftarlara bol bol imza dağıttı. Ravcı ve futbolcular, kendilerine yöneltilen soruları cevapladıktan sonra taraftarların formalarını imzaladı. Formalarını imzalatma şansını bulan taraftalar, futbolcularla bol bol fotoğraf çektirdi.

Orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, Yeni Malatyaspor'un satış mağazasının yenilenmiş şeklinin güzel olduğunu ifade etti.

"TERİMİZİN SON DAMLASINA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

Yıldırım, saha içerisinde takımın için her şeylerini verip, terlerinin son damlasına kadar mücadele ettiklerini kaydederek, "Terimizin son damlasına kadarda oynamaya devam edeceğiz. Taraflarımızda bize destek olacaklar. Satış mağazasında ve statta bizi destekleyecekler. Biz de onlar için elimizden gelen en iyi sonuçları almaya çalışacağız" dedi.

JAHOVİC: "MALATYA'DA ÇOK MUTLUYUM"

Takımın golcü oyuncusu Adis Jahovic ise taraftarlara ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, "Malatya'da ben çok mutluyum. Taraftarlarımızda her maça geldi ve bizi desteklediler. İnşallah devam eder. İnşallah gollerim devam eder. Ben her maçta gol atmak istiyorum. Her maça 3 puan için çıkıyoruz" diye konuştu.

(Mehmet Türel/İHA)