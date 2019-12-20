Yeni Malatyasporlu Mina'nın oğlu 2'nci kattan düşerek yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyasporlu Mina'nın oğlu 2'nci kattan düşerek yaralandı - Son Dakika Spor

Yeni Malatyasporlu Mina'nın oğlu 2'nci kattan düşerek yaralandı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina evlerinin ikinci katından düşerek ağır yaralandı.

Yeni Malatyasporlu Mina'nın oğlu 2'nci kattan düşerek yaralandı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina evlerinin ikinci katından düşerek ağır yaralandı. 9 Aralık'ta gerçekleşen olayın takım arkadaşlarına Beşiktaş maçı öncesi olumsuz etkilememesi için duyurulmadığı açıklandı.

Süper Lig temsilcisi BtcTurk Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina, 9 Aralık'ta ülkeleri Ekvator'da yaşadığı evlerinin ikinci katından dengesini kaybedip aşağıya düştü. Çevredekilerin yardımıyla bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Darius, yoğum bakım servisine alındı. Mina, Beşiktaş maçı öncesi yaşanan bu olayın takım arkadaşlarını olumsuz etkilememesi için duyurulmasını istemedi. Ligin 15'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 yenen ve sarı siyahlı takımın kadrosunda yer alan Mina, maçtan hemen sonra ülkesi Ekvator'a gitti.Olayın ardından yazılı Kulüpten yapılan yazılı açıklama, şunlar denildi: "Futbolcumuz Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina 9 Aralık 2019 tarihinde evinin ikinci katından düşmüş ve bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Futbolcumuz Beşiktaş maçı öncesi bu olayın duyulmamasını rica etmiş ve maçtan sonra yoğun bakımda olan ve halen hayati tehlikesi devam eden oğlu için ülkesi Ekvator'a izin alarak gitmiştir. Kendisine kulübümüz ve taraftarlarımız adına geçmiş olsun dileklerimizi sunar, oğluna Allah'tan acil şifalar dileriz."


Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:49 Kaynak: DHA
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