Yeni Malatyasporlu Mina'nın oğlunun durumu iyiye gidiyor - Son Dakika
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Yeni Malatyasporlu Mina'nın oğlunun durumu iyiye gidiyor

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da savunma oyuncusu Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina 9 Aralık'ta evlerinin ikinci katından düşerek ağır yaralanmıştı.

Yeni Malatyasporlu Mina'nın oğlunun durumu iyiye gidiyor, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da savunma oyuncusu Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina 9 Aralık'ta evlerinin ikinci katından düşerek ağır yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Darius Mina'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Süper Lig temsilcisi BtcTurk Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina, 9 Aralık'ta ülkeleri Ekvator'da yaşadığı evlerinin ikinci katından dengesini kaybedip aşağıya düştü. Çevredekilerin yardımıyla bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Darius, yoğum bakım servisine alındı. Mina, Beşiktaş maçı öncesi yaşanan bu olayın takım arkadaşlarını olumsuz etkilememesi için duyurulmasını istememişti. Ligin 15'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 yenen ve sarı siyahlı takımın kadrosunda yer alan Mina, maçtan hemen sonra ülkesi Ekvador'a gitmişti. Kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Darius Mina'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, savunma oyuncusu Arturo Mina'nın yarın yapılacak antrenmanda ülkesi Ekvador'dan Türkiye'ye ne zaman geleceği açıklanacak.


Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:20 Kaynak: DHA
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