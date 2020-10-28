Yeni Malatyasporlu Semih Kaya: "Beşiktaş maçında puan veya puanlar alacağımıza inanıyorum"" - Son Dakika

Yeni Malatyasporlu Semih Kaya: "Beşiktaş maçında puan veya puanlar alacağımıza inanıyorum""

28.10.2020 19:33
Yeni Malatyasporlu Semih Kaya:

Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Semih Kaya, Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda yapacakları maç öncesinde "Beşiktaş maçından puan alabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Semih Kaya, Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda yapacakları maç öncesinde "Beşiktaş maçından puan alabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Yeni Malatyaspor TV'ye açıklamalarda bulunan Semih, Yeni Malatyaspor takımının iyi bir oluşum içerisinde olduğunu söyledi.

Takımın iyi bir yolda ilerlediğinin altını çizen çizen Semih Kaya, "Yavaş, küçük adımlarla ilerliyoruz ama bu 3-4 haftalık süreden sonra daha büyük adımlara dönüşeceğini düşünüyorum. Hiç kimse sanmasın Malatyaspor'a karşı oynadıklarında, normal sıradan kötü bir takıma karşı oynayacaklarını ve puan alacaklarını. Artık öyle bir şey yok." diye konuştu.

Daha önce üst seviyede takımlarda mücadele ettiğini ve nasıl durulması gerektiğini bilen bir yapıda olduğunu dile getiren Semih, ligin 7. haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili şunları söyledi:

"Arkadaşlarımıza güveniyorum, Beşiktaş maçında puan veya puanlar alacağımıza inanıyorum. Tabii futbol bu, basit hatalar oluyor, goller yiyoruz ya da rakip takım basit hatalar yapıyor, goller atıyoruz. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız, her şeyimizi vereceğiz. Galip gelmek, puan almak istiyorsak fazlasını da vereceğiz. Her ne kadar şu an hissiyat olarak iyi bir seviyede olduğumuzu düşünüyor olsak da daha ilerlememiz gereken bir seviye olduğunu düşünüyorum. İyi durduğumuz ve mücadele ettiğimiz takdirde büyük takımlardan zaten o şekilde puan alınıyor. Ben de Türkiye'nin en büyük takımlarından birinde oynadım. Genelde Anadolu takımları gelip, büyük takımlarla oynadığında ne şekilde oynanması gerektiğini biliyorum. Biz de o şekilde oynayarak, elimizden gelen her şeyi vereceğiz, yapmamız gerekeni yapacağız. Sonrasında sonuç olarak ortaya ne çıkacağını göreceğiz."

Sarı-siyahlı takımla 2 yıllık kontratı bulunduğunu ve takımda mutlu olduğunu dile getiren Semih Kaya, antrenman yaptıkları tesise huzurla gittiğini anlattı.

Semih, Yeni Malatyaspor'da iyi bir performans sergilediğini belirterek, takıma gelmekle hayatındaki en doğru kararlardan birini verdiğine işaret etti.

Takımdaki hedeflerini anlatan Semih Kaya, "Ben burada sadece lig maçı oynamak istemiyorum. Ben sezon bittiğinde öbür sezon başladığında Avrupa'da oynamak istiyorum. Bu benim hedeflerimden bir tanesi. Büyük camialarla birlikte Avrupa'da oynamak kolay görünüyor genelde. Asıl önemli olan başarılı olmak ya da iyi bir seviyede olduğunu gösterebilmek. Anadolu statüsündeki kulüplerle, camialarla birlikte Avrupa sahnesine çıkabilmek. Hedeflerimden bir tanesi, olmayacak bir şey değil bu. Gösterdiğimiz performans ile o seviyelere çıkabileceğimizi düşünüyorum, takımıma hocamıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Semih Kaya, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyasporlu Semih Kaya: 'Beşiktaş maçında puan veya puanlar alacağımıza inanıyorum'' - Son Dakika Spor

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