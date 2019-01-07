Yeni Malezya Kralı 24 Ocak'ta Seçilecek

KUALA Malezya Kralı Sultan V. Muhammed'in istifasının ardından yeni kralın 24 Ocak'ta seçileceği bildirildi.

KUALA Malezya Kralı Sultan V. Muhammed'in istifasının ardından yeni kralın 24 Ocak'ta seçileceği bildirildi.



Kraliyet yetkilisi Syed Danial Syed Ahmad, yaptığı açıklamada, bugün Sultan V. Muhammed'in istifasının ardından bir araya gelen ve yeni Malezya kralını belirleyecek Yöneticiler Konferansı üyesi eyalet krallarının, yeni kralın seçimi için 24 Ocak tarihini uygun gördüklerini belirtti.



Seçilecek yeni kralın 31 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayacağını vurgulayan Syed, kral adayının hangi eyaletten belirleneceğine dair bir açıklamada bulunmadı.



Sultan V. Muhammed'in görevini bıraktığının açıklanmasının ardından Yöneticiler Konferansı, yeni kralın seçimini müzakere etmek için bu sabah başkent Kuala Lumpur'daki Milli Saray'da toplanmıştı.



Ülkenin 9 eyalet kralından oluşan Yöneticiler Konferansı, kendi aralarında verdikleri kararla yeni Malezya kralını seçiyor.



Sultan V. Muhammed'in tahttan çekilmesi



Kasım 2018'den bu yana sarayında gözükmeyen Malezya Kralı Sultan V. Muhammed'in görevi bırakacağına dair iddialar ülke basınında yer almıştı.



Malezya kralını belirleyen Yöneticiler Konferansı'nın 3 Ocak'ta gizlice toplanıp sultanın istifası için karar aldıkları iddia edilmişti.



İddialardan üç gün sonra Milli Saray, Sultan V. Muhammed'in tahttan çekildiğini duyurmuştu.



Geçen yıl Rus güzeli Oksana Voyevodina ile evlendiği öne sürülen Sultan V. Muhammed'in, bu iddialarla alakalı olarak tahtı bıraktığı düşünülüyor.

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