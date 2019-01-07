Yeni Malezya Kralı 29 Ocak'ta Seçilecek

Malezya
'da yeni kral 24 Ocak'ta toplanacak olan Yöneticiler Konferansı'nda seçilecek.
Kraliyet yetkilisi Syed Danial Syed Ahmad, Malezya'da yeni kral ve yardımcısının 24 Ocak'ta toplanacak olan Yöneticiler Konferansı'nda seçileceğini bildirdi. Syed Danial, ülkenin 9 eyalet kralından oluşan Yöneticiler Konferansı'nda seçilecek yeni kralın 31 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayacağını belirtti.
Syed Danial ayrıca, tarihlerin bu sabah başkent Kuala Lumpur
'daki Milli Saray
'da yapılan toplantıda belirlendiğini söyledi. Yapılan toplantıya Terengganu, Perlis, Negeri Sembilan, Johor, Perak ve Kedah yöneticileri katıldı.
Rus güzeli için krallığı bıraktı iddiaları
Malezya Milli Sarayı'ndan dün yapılan açıklamada, "Sultan'ın 6 Ocak'tan itibaren Federal Anayasa'nın 32(3). maddesi doğrultusunda 15. Kral olarak istifa ettiği, Saray tarafından bilgilendirilmektedir" ifadesi yer almıştı. Bir süredir sarayda bulunmayan V. Muhammed'in görevi bıraktığına dair iddialar medyada geniş yer bulmakla birlikte, Sultan'ın eski bir Rus güzellik kraliçesiyle evlendiği için tahtı bıraktığı ileri sürülüyordu. - KUALA LUMPUR