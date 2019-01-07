Son Dakika Haberleri: Yeni Malezya Kralı 29 Ocak'ta Seçilecek

Yeni Malezya Kralı 29 Ocak'ta Seçilecek

1 saat önce

Malezya'da yeni kral 24 Ocak'ta toplanacak olan Yöneticiler Konferansı'nda seçilecek.

Yeni Malezya Kralı 29 Ocak'ta Seçilecek, System.String[]
Malezya'da yeni kral 24 Ocak'ta toplanacak olan Yöneticiler Konferansı'nda seçilecek.

Kraliyet yetkilisi Syed Danial Syed Ahmad, Malezya'da yeni kral ve yardımcısının 24 Ocak'ta toplanacak olan Yöneticiler Konferansı'nda seçileceğini bildirdi. Syed Danial, ülkenin 9 eyalet kralından oluşan Yöneticiler Konferansı'nda seçilecek yeni kralın 31 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayacağını belirtti.

Syed Danial ayrıca, tarihlerin bu sabah başkent Kuala Lumpur'daki Milli Saray'da yapılan toplantıda belirlendiğini söyledi. Yapılan toplantıya Terengganu, Perlis, Negeri Sembilan, Johor, Perak ve Kedah yöneticileri katıldı.

Rus güzeli için krallığı bıraktı iddiaları

Malezya Milli Sarayı'ndan dün yapılan açıklamada, "Sultan'ın 6 Ocak'tan itibaren Federal Anayasa'nın 32(3). maddesi doğrultusunda 15. Kral olarak istifa ettiği, Saray tarafından bilgilendirilmektedir" ifadesi yer almıştı. Bir süredir sarayda bulunmayan V. Muhammed'in görevi bıraktığına dair iddialar medyada geniş yer bulmakla birlikte, Sultan'ın eski bir Rus güzellik kraliçesiyle evlendiği için tahtı bıraktığı ileri sürülüyordu. - KUALA LUMPUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:42 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elektrik Zammına Tepki Gösteren Gökhan Özoğuz: Muhalefetlik Bir Durum Değil Markete Eşekle Alışverişe Gelen Vatandaşın Marketin Müdürü Olduğu Ortaya Çıktı

Son Dakika! İçişleri Bakanlığı Verileri Açıklandı! Uyuşturucuyla Mücadelede Tarihi Rekor Kırıldı Rekabet Kurumu, Google Hakkında Soruşturma Başlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 17:43:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Malezya Kralı 29 Ocak'ta Seçilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]