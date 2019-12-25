Yeni markasıyla hedefi 2 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yeni markasıyla hedefi 2 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamak - Son Dakika Ekonomi

Yeni markasıyla hedefi 2 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamak

6 saat önce

Kurduğu yeni marka ile 2 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamayı hedeflediğini aktaran Mustafa Sait Kaya, 2022 yılına kadar 100 restoran hizmete alacaklarını duyurdu.

Yeni markasıyla hedefi 2 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamak, System.String[]

Kurduğu yeni marka ile 2 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamayı hedeflediğini aktaran Mustafa Sait Kaya, 2022 yılına kadar 100 restoran hizmete alacaklarını duyurdu.


Tavuk Dünyası'nın eski sahibi, Doyuyo markası ile istihdam ve yatırım hedefiyle sektöre yeniden girdi. 2022 yılın kadar 100 restoran açacaklarını söyleyen Mustafa Sait Kaya, 2 bin kişiye de doğduran istihdam sağlayacaklarını ifade etti. Bugüne kadar 10 restoran açtıklarını, yılsonuna kadar bu sayısı 17'ye çıkaracaklarını söyleyen Kaya, ekonomine yatırım ve istihdam desteği vereceklerini ifade etti. 2012 yılında Tavuk Dünyası'nı kurduklarını belirten Mustafa Sait Kaya "O dönemde sektörde bir açığı yakaladık. Tavuk, yalnızca köfte veya dönercilerin menüsünde yer alan bir tüketim ürünüydü. Biz tavuğu markalaştırdık ve 130'dan fazla şubeye ulaştık. Ardından markamızı satarak yeni yatırımımız olan 'Doyuyo'yu kurduk" dedi.


4 bin metrekarede üretim yapıyor


17 Temmuz'da ilk restoran açılışını yaptıklarını söyleyen Mustafa Sait Kaya "Bugün açık 10, açılacak olan 7 restoran ile birlikte mevcutta 17 restoranımız olacak. Franchise sistemi ile büyümeyi planlıyoruz. 2020 yılına kadar 35-40 restoran sayısına ulaşmayı planlıyoruz. 2022 sonunda ise 100 restoranı aşmayı hedefliyoruz. Ardından yurtdışına açılacağız. Ülkemizden bir dünya markası çıkarma niyetindeyiz. Her restoranda 20 ile 25 kişi arası çalışıyor. Sultanbeyli'nde 4 bin metrekare alanda fabrikamız var. Orada üretiyoruz, paketliyoruz ve taze bir şekilde Türkiye'ye dağıtım yapıyoruz. Franchise bedeli; 1 milyon ile 1.5 milyon TL arasında değişiyor. Ancak bu anahtar teslim yatırım. İçine her şey dahil" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Sait Kaya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:46 Kaynak: İHA
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