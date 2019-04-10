Son Dakika Haberleri: Yeni Meclis İlk Kez Toplandı

Yeni Meclis İlk Kez Toplandı

59 dakika önce

Menteşe Belediye Meclisi'nin yerel seçimler sonrası yeni üyeleriyle ilk toplantısı Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

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Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, meclisin yeni dönem toplantısında yaptığı konuşmada, "Belediye Meclisi olarak çok büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Amacımız, önceliğimiz her zaman Menteşemize ve vatandaşlarımıza doğru ve sağlıklı bir şekilde hizmet üretmektir. İlk 5 yıllık dönemimizde de bu düşünceyle siyasi ayrım yapmadan çalışmıştık.Şimdi oluşan yeni meclisimizle bu yeni dönemde de farklı partilerin üyeleriyle uyum içerisinde, şeffaf ve anlayışlı bir şekilde çalışacağız." dedi.

Toplam 19 maddenin görüşüldüğü meclis ilk toplantısında, meclis komisyonlarında görev yapacak üyeler gizli oylamayla yapılan seçimlerle belirlendi.

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:37 Kaynak: Bültenler
Bahattin Gümüş, Güncel
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