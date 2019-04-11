Son Dakika Haberleri: Yeni Meclis Toplandı

Yeni Meclis Toplandı

13 dakika önce

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında Sivas Belediye Başkanı seçilen Başkan Av.Hilmi Bilgin ve yeni meclis üyeleri ilk meclis toplantısında Belediye Meclis Salonunda bir araya geldi.

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31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında Sivas Belediye Başkanı seçilen Başkan Av. Hilmi Bilgin ve yeni meclis üyeleri ilk meclis toplantısında Belediye Meclis Salonunda bir araya geldi.

Belediye Başkanı seçilen Hilmi Bilgin başkanlığında İlk meclis saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Açılış konuşmalarını yapan Başkan Hilmi Bilgin, tüm siyasi partilerin seçim döneminde şehre dair görüşlerini aktardığını ve son sözü söylediğini belirterek, "31 Mart'ta şehrimizde kararı verdi. Bundan sonra 31 Martı geride bırakarak hepimizin 37 meclis üyemiz ile birlikte ortak gayemiz olan ortak paydamız olan milletimize ve şehrimize önümüzdeki dönemde hep birlikte hizmet edeceğiz."dedi.

Başkan Bilgin'in konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda 10 gündem maddesi değerlendirildi. Yeni dönemin ilk meclisinde başkan vekilleri, katip üyeleri, belediye encümen üyeleri, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri ile belediyeler birlikleri üyeleri seçildi. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:36 Kaynak: İHA
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