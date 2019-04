Yeni Meclis Üyeleri İlk Toplantılarını Yaptı

Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyesinin yeni meclis üyeleri ilk toplantılarını yaptı.

Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyesinin yeni meclis üyeleri ilk toplantılarını yaptı.



Seçimlerin ardından ilk Yeşilyurt Belediye Meclis toplantısına Başkanlık yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'u 2023 Vizyonuna ulaştıracak dev yatırımların hayata geçmesinde Meclis Üyelerinin aktif rol oynayacağını ifade ederken, hep birlikte güzel ve faydalı hizmetlerin altına imza atacaklarını söyledi.



Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında gerçekleşen ilk Meclis Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından 05 Mart 2019 Tarihli Mart Ayı 1.Oturum Toplantısının karar özeti kabul edildi.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeliğine seçilenleri tebrik ettikten sonra Meclisin açılış konuşmasını yapan Çınar, Yeşilyurt Belediye Meclisinin geride kalan beş yıllık dönemde saygı, sevgi, hoşgörü ve istişareler neticesinde örnek bir Meclis profili çizdiğini, aynı anlayış ve çalışma sevdasının bu dönemde hayata geçmesini arzu ettiklerini söyledi.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın konuşmasından sonra 1. ve 2. Meclis Başkan Vekili Seçimi, 2 asıl 2 yedek Katip Üyeleri, İhtisas Komisyonu Üyeleri ile Encümen Üyeleri seçimi yapıldı.



Meclis Başkanvekilleri, iki asıl, iki yedek Meclis Katip üyesinin seçimi 5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi uyarınca gizli oylama ile yapılırken, ihtisas komisyonlarının üye seçimleri ise 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi uyarınca açık oylama ile belirlendi.



Yapılan gizli oylama sonucunda Meclis 1.Başkan Vekilliğine 32 oyla Naci Şavata, Meclis 2.Başkan Vekilliğine 31 oyla Burhan Kılıç seçildi. 2 asıl, 2 Yedek Meclis Katip Üyeliğini belirleyen gizli oylama neticesinde asıl üyeliğe 38 Oyla Esin Tanrıverdi ile 37 oyla Nusret Aslan seçilirken, yedek üyeliğe ise 37 oyla Vahap Murat, 37 oyla Memet Özen seçildi. Encümen Üyeliğine 36 oyla Nevzat Diri, 34 oyla M.Akif Karaca, 37 oyla Hasan Karagöz seçildi.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapılan oylamalarla 1. ve 2. Meclis Başkan Vekilliği başta olmak üzere Asil ve Yedek Katip Üyeliklerine, İhtisas Komisyonu Üyeliklerine ve Encümen Üyeliklerine seçilen Meclis Üyelerini tebrik ederek başarılar diledi.



2018 Yılı Faaliyet raporunun görüşülmesi sırasında Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, koltuğunu Meclis Başkanvekili Naci Şavata'ya devr ederken, yapılan oylama neticesinde faaliyet raporu kabul edildi.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti listesinden Meclis Üyeliğine seçilen Burhan Kılıç, Hasan Basri Yüksel ile Vahap Murat, Meclis Başkanlığına sundukları dilekçelerle AK Parti Üyeliğinden istifa ederek MHP Üyeliğine geçtiler.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra ilk kez toplanan Yeşilyurt Belediye Meclisi, 12 Nisan 2019 Cuma günü saat 14: 00'da yeniden bir araya gelerek gündemdeki diğer maddeleri karara bağlayacak.



Battalgazi Belediye Meclisi de, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Güder, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunarak, hizmetlerin yapıldığı bölgede vatandaş görüşlerine büyük önem verileceğini söyledi.



Battalgazi Belediye Meclisi, Nisan ayı olağan toplantısını, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında Battalgazi Belediye Meclisi Salonu'nda gerçekleştirdi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile birlikte başlayan toplantıda ilk olarak Battalgazi belediye Başkanı Osman Güder, kısa bir konuşma yaptı. Başkan Güder, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İnşallah bu önümüzdeki 5 yılın özelde şahıslarımız için, genelde Battalgazi'miz için, Malatya'mız için, Türkiye'miz için hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Battalgazi'yi değerlendirdiğinizde, Battalgazi'miz Yeşilyurt'a göre gelişmişlik farkı biraz daha geride olan bir ilçemiz. Yeşilyurt'a baktığımızda kendiliğinden değişen, dönüşen bir ilçemiz. Tabi bizim bu sıkıntıları, sorunları birlikte aşmamız gerekiyor. Vatandaşın bizden beklentileri had safhada. ve belki seçimden önce yaptığımız toplantılar neticesinde muhakkak her bölgede sıkıntılar var ama Battalgazi'de bölgesinde biraz daha sorunların olduğunu hissettik. Başta bizler, sizlerde seçime giriyorsunuz, seçime girerken de insanlara bir takım vaatler söylüyorsunuz, hizmet sözleri veriyorsunuz, inşallah bizler kendi şahsım ve ekibim adına verdiğim sözler doğrultusunda Battalgazi'nin her kesimine, insanları ayrıştırmayan hizmet edeceğiz. 102 mahallemiz var. 102 mahalleye de hizmet etmek amacı ile önceliklerimizi belirleyerek nerde, nasıl bir ihtiyaç var, onları inşallah kendi çalışmalarımızı şu an yapıyoruz. Bu mihrap üzerine inşallah bu süreçte ziyaretleri kabul ediyoruz. İnşallah bir hafta sonra sahneye inerek eksiklikleri yerinde, belki teknik ekiple, sizlerle, belediye meclisimizle görüşerek neler yapabiliriz, inşallah bunun çalışmalarınızı yapacağız" diyerek, hizmetlerin yapıldığı bölgede vatandaşların görüşlerine büyük önem vereceklerini söyledi.



Başkan Güder'in yaptığı kısa konuşmanın ardından Battalgazi Belediye Meclisi, Nisan ayı olağan toplantısında ilk olarak Meclis birinci ve ikinci başkan vekilliği ile iki asıl katip üye ve iki yedek katip üyelerinin seçimi yapıldı. Gizli yapılan oylamada, Meclis Birinci Başkan Vekilliği'ne Zafer Kırçuval ve Ahmet Solmaz seçilirken, iki asıl katip üyeliğine de Özlem Pelitoğlu, Burak Sürmeli, yedek katip üyeliğine ise, Leyla Keleş ve Mehmet Ulaş seçildi.



Toplantıda, daha sonra Encümen üyesi seçimi ile ihtisas komisyonlarının seçimini gerçekleştirdi.



İhtisas komisyonlarının seçiminin ardından Tarihi Kentler Birliği Meclisi bir asıl birde yedek üye seçimi yapıldı. Asıl üyeliğe Zafer Kırçuval seçilirken, yedek üyeliğe ise, Hadi Bayındır seçildi.



Battalgazi Belediye Meclisi, Malatya Belediyeler Birliği Meclisi bir asıl bir yedek üye seçimini de gerçekleştirdi. Asıl üyeliğe Hasan Demez, yedek üyeliğe ise, Leyla Keleş seçildi.



Battalgazi Belediye Meclisi, son olarak Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği Birlik Meclisi'ne iki asıl ve iki yedek üye seçimi yaptı. Asıl üyeliğe Yusuf Aksaç ve Mikail İkis seçilirken, yedek üyeliğe ise Ebru İnanç ve Özlem Pelitoğlu seçildi.



Yapılan seçimlerin ardından Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e Battalgazi Belediyesi ile ilgili iş ve işlemleri yapma konusunda yetki verilmesi konusu görüşüldü. Gündem maddesi yapılan görüşmenin ardından oybirliği ile kabul edildi.



Battalgazi Belediye Meclisi son olarak, imar ile ilgili gündem maddelerini görüştü. Gündem maddeleri, yapılan oylamanın ardından oybirliği ile İmar Komisyonu'na havale edildi.



Battalgazi Belediye Meclisi, Mayıs ayı olağan toplantısını ise, 2 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 14.00'de gerçekleştirecek. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kasımpaşalı Trezeguet, Mart Ayının En İyi Afrikalı Oyuncusu Seçildi

Bir Kentimiz Kara Teslim! Ekipler, Günde En Fazla 1 Kilometre İlerleyebiliyor

Türkiye Mart Ayında En Çok Dolar Kurunu Konuştu

Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz!