Yeni meclis üyesi Tahsin Bulut mazbatasını aldı - Son Dakika
Son Dakika Politika Yeni meclis üyesi Tahsin Bulut mazbatasını aldı - Son Dakika

Yeni meclis üyesi Tahsin Bulut mazbatasını aldı

6 saat önce

Ardahan Belediye meclis üyesi Enver Güngör'ün görevinden istifa etmesi ile boşalan meclis üyeliği görevine Tahsin Bulut geldi.

Yeni meclis üyesi Tahsin Bulut mazbatasını aldı, System.String[]

Ardahan Belediye meclis üyesi Enver Güngör'ün görevinden istifa etmesi ile boşalan meclis üyeliği görevine Tahsin Bulut geldi.


Yeni meclis üyesi Tahsin Bulut'a Başkan Faruk Demir, yeni görevinde başarılar diledi. - ARDAHAN

Tahsin Bulut, Faruk Demir, Ardahan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:55 Kaynak: İHA
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