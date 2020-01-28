Yeni meclis üyesi Tahsin Bulut mazbatasını aldı - Son Dakika

Yeni meclis üyesi Tahsin Bulut mazbatasını aldı
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Ardahan Belediye meclis üyesi Enver Güngör'ün görevinden istifa etmesi ile boşalan meclis üyeliği görevine Tahsin Bulut geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:55 Kaynak: İHA
Ardahan Belediye meclis üyesi Enver Güngör'ün görevinden istifa etmesi ile boşalan meclis üyeliği görevine Tahsin Bulut geldi.
Yeni meclis üyesi Tahsin Bulut'a Başkan Faruk Demir, yeni görevinde başarılar diledi. - ARDAHAN
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