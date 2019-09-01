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Yeni mekanda çiftlerin yüzü gülüyor

2 saat önce

Haliliye Belediyesi Evlendirme Dairesi yeni yerinde vatandaşların hizmetine girdi.

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Haliliye Belediyesi Evlendirme Dairesi yeni yerinde vatandaşların hizmetine girdi.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda hazırlanan evlendirme dairesi yeni, ferah ve modern yüzü ile yeni yerinde hizmete başladı.


Çiftlerin daha güzel bir ortamda beraber çıktıkları yolun ilk durağı olan evlendirme biriminde daha rahat bir şekilde mutlu günlerini geçirmeleri için her türlü ortamın hazırlanması hedeflendi. Çiftlerin burada kıyılan resmi nikahın ardından Haliliye Belediyesi tarafından özenle hazırlanan fotoğraf köşesinde fotoğraf çektirebiliyor. Haliliye Belediyesi, bu hizmeti ile çiftlerin yanı sıra ailelerin de yüzünü güldürüyor. Evlenen çiftlerin mutlu günlerinde yanında olan aileler ferah bir ortamda kıyılan nikahı izleyebilme imkanı buluyor.


Hayatlarını birleştirmek üzere evlendirme dairesine gelen çiftler, yeni yeri çok güzel bulduklarını belirterek, "Hizmete giren evlendirme dairesi ferah, mutlu günümüzde ailelerimizin de geleceği modern bir mekan, bu hizmette emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.


Osman Gazi Mahallesi Behcet Arabi Caddesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi binasında hizmete giren evlendirme dairesi yeni ve ferah ortamı ile mutlu çiftleri ağırlamaya devam ediyor. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Haliliye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:08 Kaynak: İHA
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