Üye Girişi
Yeni Meram Sanayi'de esnafla belediye el ele verdi - Son Dakika

Yeni Meram Sanayi'de esnafla belediye el ele verdi

07.07.2021 11:16
Yeni Meram Sanayi'de esnafla belediye el ele verdi, System.String[]

Başkan Kavuş, yapılan ilk etap çalışmalarla sanayi sitesinin modern bir görünüme kavuşmaya başladuğını belirterek, "Esnaflarımızla el ele vererek sanayi sitemizi daha da güzel hale getiriyoruz" dedi. Sanayi esnafları ise çalışmalar dolayısıyla Başkan Kavuş'a teşekkür ettiler.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyesi'ne ait Çomaklı Mahallesi'nde bulunan asfalt şantiyesini ziyaret ederek buradaki personelle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Kavuş, asfalt üretim ve laboratuvar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Asfalt üretim tesisinin ardından Çomaklı Mahallesi'ndeki Yeni Meram Sanayi sitesine geçen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, esnafların işyerlerine misafir oldu.

"ESNAFIMIZ BİZİM, BİZ ESNAFIMIZIN ÇAĞRISINA KULAK VERDİK"

Başkan Kavuş, sanayi esnafları ile daha önce yaptıkları görüşmenin ardından kolları sıvadıklarını belirterek, "Yeni Meram Sanayimizdeki esnaf arkadaşlarımızla önceki buluşmamızda bazı talepleri olmuştu. Yollarının daha düzenli olmasını bildirerek sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdi. Talepleri yerine getireceğimizi, kendilerinden de dükkanlarının önünü temiz ve düzenli tutmalarını istediğimizi söylemiştim. Esnaflarımız bizim çağrımıza biz de esnafımızın çağrısına kulak verdik ve sanayi sitemizin yollarını güzel bir şekilde yeniden dizayn ettik" şeklinde konuştu.

"YENİ MERAM SANAYİ CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ"

Meram Sanayi Sitesi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kavuş, "Ekiplerimiz sanayi sitemizde yaklaşık 8 bin 500 metrekare sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Yine yaklaşık 2 bin 250 metrekare parke ve bordür döşendi. Esnaflarımıza dükkanlarının önlerini daha düzenli hale getirdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Sanayimiz yeni haliyle daha da güzelleşerek modern bir görünüme kavuştu. Meram'da üretime katkı sağlayan sanayi esnafımızın, işlerini daha kolay hale getirecek çalışmalara bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz" şeklinde görüş belirtti.

Yeni Meram Sanayi esnafları ise iş yerlerine gelerek kendilerini ziyaret eden Başkan Kavuş'a, yapılan çalışmalar dolayısıyla teşekkür ettiler.

Yeni Meram Sanayi'de esnafla belediye el ele verdi

Meram Belediyesi, Mustafa Kavuş, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yeni Meram Sanayi'de esnafla belediye el ele verdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı 17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı 17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor 17:26 Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor
Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü 17:19 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü Meyve suyu üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi 17:10 Meyve suyu üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz 16:33 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 15:38 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu 15:13 Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi         
18:08
4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı         
17:41
Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da         
17:26
Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı         
17:24
Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak         
17:13
Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı         
17:05
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi         
16:29
Adana Demir'den olay yaratan Balotelli paylaşımı: İki deli bir araya gelmemeliydik Adana Demir'den olay yaratan Balotelli paylaşımı: İki deli bir araya gelmemeliydik         
15:27
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti         
14:28
Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım         
14:27
Kılıçdaroğlu'ndan kendisini Kılıçdaroğlu'ndan kendisini "Cumhurbaşkanımız" diyerek karşılayan kadına manidar cevap         
14:12
Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı         
13:06
Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz         
11:39
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 18:27:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Meram Sanayi'de esnafla belediye el ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement