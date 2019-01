Yeni Mercedes-Benz Cla Karşınızda!

CARMEDYA.COM - Mercedes-Benz, CES (Tüketici Elektroniği Fuarı) 2019'da tasarım ikonu olarak konumlandırdığı Yeni CLA'yı tanıttı.







Mercedes-Benz, CLA modelini Las Vegas'ta gerçekleştirilen

Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2019 kapsamında tanıttı. Dört kapılı kompakt

coupé ile dikkatleri üzerine çeken Mercedes-Benz, markaya yeni müşteriler

kazandıran ve markanın gençleşme stratejisinde önemli bir rol üstlenen ilk

nesil CLA'dan 750.000 adet satarak çok büyük bir başarıya imza attı. Model, ilk

neslin temel tasarım karakteristiğini koruyarak bünyesinde barındırdığı

yenilikçi teknolojilerle yerini aldığı neslin başarısını daha da ileriye

taşıyacak.



Yenilikler bununla sınırlı değil



Mercedes-Benz Kamyon Ürün Grubu ise, geleceğe yönelik otonom

sürüş stratejisi ile ilgili önemli yenilikleri paylaştı. Önümüzdeki yıllarda

ileri otonom teknolojisine sahip kamyonlar geliştirmek için dünya çapında 500

milyon Euro yatırım yapılacağını duyururken 200'den fazla yeni iş yaratacağını

da belirtti. Marka CES 2019'da ise otonom kamyon hedeflerini bir sonraki

seviyeye taşıyan Yeni Freightliner Cascadia modelinin dünya tanıtımını

gerçekleştirdi. Yeni Freightliner Cascadia otonom sürüş özellikleri sunmakla

birlikte Kuzey Amerika yollarındaki ilk yarı otonom seri üretim kamyonu olma

özelliğine sahip.



Mercedes-Benz CLA, Edition Orange Art, AMG Line, kosmosschwarz. Mercedes-Benz CLA, Edition Orange Art, AMG Line, cosmos black.



Yeni Mercedes-Benz CLA Coupé



Yeni Mercedes-Benz CLA Coupé sadece tasarımıyla sınıfının en

heyecan uyandıran modeli olmakla kalmıyor, aynı zamanda sınıfının en zeki

otomobili olarak da öne çıkıyor. Mercedes-Benz, A-Serisi'nin satışa

sunulmasından bu yana MBUX – Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi teknolojisi ile

otomobilin kullanımı ve onunla iletişim kurma konusunda devrim yaratıyor. Yeni

model; hareketlerden kullanıcının ne yapmak istediğini anlayan ve iç mekanı

gerekli anlayışla donatan MBUX İç Mekan Asistanı, artırılmış gerçekliğe sahip

navigasyon sistemi, dolaylı komutları anlayan ses komut sistemi ve bireysel

sağlık önerilerinde bulunan Energizing Coach gibi birçok akıllı çözümü

kullanıma sunmakla kalmıyor; bu özellikleri, zekice uygulanmış aerodinamik

çözümler ve Intelligent Drive akıllı sürüş yardım sisteminin yeni fonksiyonları

ile tamamlıyor. Gergin bir yayı andıran tasarımın coupé karakterini; motor

kaputundaki bombeleri veya arkada alt bölümde konumlandırılan plakalık gibi

detaylar daha da güçlendiriyor. Bütün bu özelliklerle yeni nesil, tasarım ikonu

konumunu koruyor ve daha da ileriye taşıyor.



İz genişliği arttırılmış



Yeni CLA tasarımını yansıtan sürüş dinamikleriyle dikkat

çekiyor. Önceki nesil ile kıyaslandığında önde 63 mm ve arkada 55 mm

arttırılmış iz genişliği ve düşürülen ağırlık merkeziyle köşelerde

konumlandırılan tekerlekler, Mercedes-Benz'in yeni kompakt sınıf modellerine

son derece sportif sürüş özellikleri kazandırıyor. Bunu sessiz çalışan dört

kollu arka aks, standart olarak sunulan hıza duyarlı direksiyon sistemi ve sıvı

dolgulu ön mafsallar da dahil son derece gelişmiş bir yürüyen aksam tamamlıyor.

Daha geniş çaplı stabilizatör yana yatma eğilimlerini azaltıyor. İsteğe bağlı

olarak sürücüye konfor ile konfordan ödün vermeden sportif bir yapı sunan aktif

ayarlanabilir süspansiyon devreye giriyor. Lastik ebatları 205/60 R 16 ile

başlıyor ve 225/40 R 19'a kadar uzanıyor.



Der neue Mercedes-Benz EQC feiert auf der CES 2019 in Las Vegas seine US-Premiere. (Stromverbrauch kombiniert: 22,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km, vorläufige Angaben);Stromverbrauch kombiniert: 22,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km, vorläufige Angaben*



The new Mercedes-Benz EQC is celebrating its US premiere at CES 2019 in Las Vegas (combined power consumption: 22.2 kWh/100 km; CO2 emissions combined: 0 g/km, provisional details);Combined power consumption: 22.2 kWh/100 km; CO2 emissions combined: 0 g/km, provisional details*



Mercedes-Benz EQC'de CES'te yer aldı



Daimler'de yeni bir mobilite çağının başlamasının sembolü

niteliğinde olan tamamen elektrikli Mercedes-Benz EQ serisinin ilk üretim

modeli Mercedes-Benz EQC'nin ABD tanıtımı da gerçekleşti. Kesintisiz, net ve

renkli vurgulara sahip tasarımıyla öne çıkan Mercedes-Benz EQ markası,

yenilikçi lüks (Progressive Luxury) tasarım dilini kullanırken, yenilikçi

elektrikli otomobil görünümünün de öncülüğünü yapıyor. Kalite, güvenlik ve

konfor gibi konulara sadık kalan EQC, "Elektrikli otomobillerin

Mercedes-Benz'i" konumunda bulunuyor ve sahip olduğu niteliklerin toplamıyla

bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Tüm bu nitelikleri, ön ve arka aksta birer

tane olmak üzere toplam iki elektromotorun ürettiği 300 kW (408 BG) gücün

sağlamış olduğu dinamik performans tamamlıyor. Sistem son derece gelişmiş

mühendislik çözümleri sayesinde NEDC normuna göre yaklaşık 450 km'lik bir elektrikli

menzile imkan tanıyor. EQ ayrıca "Mercedes me" ile hayatı kolaylaştıran

kapsamlı hizmetler sunuyor ve elektromobiliteyi günlük sürüş için uygun hale

getiriyor. EQC, Daimler bünyesindeki yeni bir mobilite döneminin başlangıcını

simgeliyor.



Crossover SUV olarak sınıflandırılıyor



Yeni EQC, bünyesinde barındırdığı kaslı ve gösterişli gövde

orantıları ile crossover SUV olarak sınıflandırılıyor. Geniş tavan çizgisi,

yüksek omuz çizgisine sahip dar yan camlar ve arkaya doğru eğimli tavan

çizgisinin ortaya çıkarttığı coupé benzeri arka kısmıyla görsel olarak SUV ile

SUV Coupé arasında bir görünüm sunuyor.



Önden bakıldığında farları ve ön ızgarayı çevreleyen siyah

panel yüzey dikkat çekiyor. Bir ilk olarak siyah panelin üst kenarı fiber optik

bir hat ile dolduruluyor. Söz konusu hat, gündüz farlarını birbirine bağlaması

ile karakteristik bir Mercedes-Benz özelliği olarak öne çıkıyor. Bu yapı

karanlıkta neredeyse kesintisiz bir ışık bandı oluşturuyor. Standart olarak

sunulan Multibeam LED ön farların iç yuvaları ve tüpleri çok parlak bir siyah

renge sahip. Beyaz zemin üzerine mavi şeritler ve mavi tonlardaki Multibeam

gibi zıt renk vurguları bu modelin yeni EQ ailesinin bir üyesi olduğunu teyit

ediyor.



Kaliteli iç mekan



Yeni Mercedes-Benz EQC, premium elektrikli araç görünümüne

öncülük eden, kaliteli bir iç mekanla dikkat çekiyor. Gösterge panelinin üst

sınıf amplifikatörün soğutma kanallarını andıran panjurlu kenarları buna iyi

bir örnek niteliği taşıyor. Araçtaki gösterge paneli sürücü odaklı bir kokpit

mimarisi ortaya koyarken, Mercedes-Benz markasının karakteristik kanat profili

sürücü bölgesinde kesintiye uğrayarak asimetrik bir görünüm sergiliyor.

Kokpitin en önemli görsel unsurlarından birinin bulunduğu yer tam da burası. Bu

bölüm rosé-gold aplikasyonlar da dahil olmak üzere bünyesindeki tüm detaylarla

ileri teknoloji üssü gibi görünüyor.



Mercedes-Benz Vision URBANETIC auf dem Las Vegas Strip.//Mercedes-Benz Vision URBANETIC on the Las Vegas Strip.



Vision URBANETIC ile geleceğin kent yaşamı



Kullanım amacına uygun, verimli ve süreklilik vaat eden

yapısıyla Vision URBANETIC geleceğin şehir içi mobilitesine tamamen yenilikçi,

etkin bir çözüm sunuyor. Esnek otonom sürüş platformu Cargo Modülü ile ürün

taşımacılığına ve People-Mover Modülü ile ise yolcu taşımacılığına hizmet

ediyor. Elektrikli güç ve aktarma‚ sıfır emisyonlu ve neredeyse tamamen sessiz

lokal bir mobilite çözümü sunuyor. Akıllı ve kendi kendine öğrenen Bilgi

Teknolojileri altyapısı sayesinde ulaşım ve nakliye gereksinimleri sürekli

analiz edilebiliyor. Arz ve talep gerçek zamanlı olarak kayıt altına alınırken,

araç kaynakları en uygun şekilde kullanılıyor. Vision URBANETIC kentler,

işletmeler ve kullanıcılar için en üst seviyede ekonomi, verimlilik ve esneklik

sunuyor.



Mercedes-Benz Ticari Araçlar, model ile otonom sürüş de

dahil bugüne kadar sunulan fikirlerin çok daha ötesinde yenilikçi bir mobilite

konsepti sunuyor. Vision URBANETIC yolcu taşımacılığı ile nakliye arasındaki

ayrımı ortadan kaldırıyor. Bireylerin ve ürünlerin taşınmasını kullanım amacına

uygun, dayanıklı ve verimli bir şekilde yerine getirmenin yanı sıra şehirlerin,

farklı sektörlerden işletmelerin ve kent sakinleri ile yolcuların

gereksinimlerini yenilikçi bir çözümle karşılıyor. Yenilikçi konsept trafik

akışlarını hafifletiyor, şehir içi altyapılarının yükünü azaltıyor ve şehir

içindeki yaşam kalitesini iyileştiriyor.



12 kişiye kadar yolcu taşıyacak



Yenilikçi konsept otonom sürüş özelliğine sahip elektrikli

güç ve aktarma organı ile donatılan bir şasiye dayanıyor. Söz konusu şasi yolcu

taşımacılığı veya nakliye sektörüne yönelik farklı üst yapılarla

donatılabiliyor. Vision URBANETIC, araç paylaşım aracı olarak 12'ye kadar yolcu

taşıyabiliyor veya Cargo Modülü ile 10 adede kadar EPAL palet taşıyabiliyor.

5,14 metre uzunluğa sahip araçta 3,70 metre kargo uzunluğu elde ediliyor.

Ayrıca konsept tanımlanmış bir alanda, arz ve talebi gerçek zamanlı olarak

analiz eden Bilgi Teknolojileri altyapısıyla entegre ediliyor. Böylece rotası

anlık kullanım ihtiyacına göre hızlı ve verimli bir şekilde planlanan otonom

sürüş özelliğine sahip bir filo ortaya çıkıyor. Bütün bunlar Vision URBANETIC'i

geleceğin şehir içi mobilitesine yönelik çığır açan bir kavram haline getiriyor.



