Son Dakika Haberleri: Yeni Mercedes-Benz Cla Karşınızda!

Yeni Mercedes-Benz Cla Karşınızda!

39 dakika önce

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz, CES (Tüketici Elektroniği Fuarı) 2019’da tasarım ikonu olarak konumlandırdığı Yeni CLA’yı tanıttı. Mercedes-Benz, CLA modelini Las Vegas’ta gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2019 kapsamında tanıttı. Dört kapılı kompakt coupé ile dikkatleri üzerine çeken Mercedes-Benz, markaya yeni müşteriler kazandıran ve markanın gençleşme stratejisinde önemli bir rol üstlenen ilk nesil CLA’dan 750.000 adet satarak...The post Yeni Mercedes-Benz CLA karşınızda! appeared first on Carmedya.

Yeni Mercedes-Benz Cla Karşınızda!, System.String[]
CARMEDYA.COM - Mercedes-Benz, CES (Tüketici Elektroniği Fuarı) 2019'da tasarım ikonu olarak konumlandırdığı Yeni CLA'yı tanıttı.



Mercedes-Benz, CLA modelini Las Vegas'ta gerçekleştirilen
Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2019 kapsamında tanıttı. Dört kapılı kompakt
coupé ile dikkatleri üzerine çeken Mercedes-Benz, markaya yeni müşteriler
kazandıran ve markanın gençleşme stratejisinde önemli bir rol üstlenen ilk
nesil CLA'dan 750.000 adet satarak çok büyük bir başarıya imza attı. Model, ilk
neslin temel tasarım karakteristiğini koruyarak bünyesinde barındırdığı
yenilikçi teknolojilerle yerini aldığı neslin başarısını daha da ileriye
taşıyacak.

Yenilikler bununla sınırlı değil

Mercedes-Benz Kamyon Ürün Grubu ise, geleceğe yönelik otonom
sürüş stratejisi ile ilgili önemli yenilikleri paylaştı. Önümüzdeki yıllarda
ileri otonom teknolojisine sahip kamyonlar geliştirmek için dünya çapında 500
milyon Euro yatırım yapılacağını duyururken 200'den fazla yeni iş yaratacağını
da belirtti. Marka CES 2019'da ise otonom kamyon hedeflerini bir sonraki
seviyeye taşıyan Yeni Freightliner Cascadia modelinin dünya tanıtımını
gerçekleştirdi. Yeni Freightliner Cascadia otonom sürüş özellikleri sunmakla
birlikte Kuzey Amerika yollarındaki ilk yarı otonom seri üretim kamyonu olma
özelliğine sahip.

Mercedes-Benz CLA, Edition Orange Art, AMG Line, kosmosschwarz. Mercedes-Benz CLA, Edition Orange Art, AMG Line, cosmos black.


Yeni Mercedes-Benz CLA Coupé

Yeni Mercedes-Benz CLA Coupé sadece tasarımıyla sınıfının en
heyecan uyandıran modeli olmakla kalmıyor, aynı zamanda sınıfının en zeki
otomobili olarak da öne çıkıyor. Mercedes-Benz, A-Serisi'nin satışa
sunulmasından bu yana MBUX – Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi teknolojisi ile
otomobilin kullanımı ve onunla iletişim kurma konusunda devrim yaratıyor. Yeni
model; hareketlerden kullanıcının ne yapmak istediğini anlayan ve iç mekanı
gerekli anlayışla donatan MBUX İç Mekan Asistanı, artırılmış gerçekliğe sahip
navigasyon sistemi, dolaylı komutları anlayan ses komut sistemi ve bireysel
sağlık önerilerinde bulunan Energizing Coach gibi birçok akıllı çözümü
kullanıma sunmakla kalmıyor; bu özellikleri, zekice uygulanmış aerodinamik
çözümler ve Intelligent Drive akıllı sürüş yardım sisteminin yeni fonksiyonları
ile tamamlıyor. Gergin bir yayı andıran tasarımın coupé karakterini; motor
kaputundaki bombeleri veya arkada alt bölümde konumlandırılan plakalık gibi
detaylar daha da güçlendiriyor. Bütün bu özelliklerle yeni nesil, tasarım ikonu
konumunu koruyor ve daha da ileriye taşıyor.

İz genişliği arttırılmış

Yeni CLA tasarımını yansıtan sürüş dinamikleriyle dikkat
çekiyor. Önceki nesil ile kıyaslandığında önde 63 mm ve arkada 55 mm
arttırılmış iz genişliği ve düşürülen ağırlık merkeziyle köşelerde
konumlandırılan tekerlekler, Mercedes-Benz'in yeni kompakt sınıf modellerine
son derece sportif sürüş özellikleri kazandırıyor. Bunu sessiz çalışan dört
kollu arka aks, standart olarak sunulan hıza duyarlı direksiyon sistemi ve sıvı
dolgulu ön mafsallar da dahil son derece gelişmiş bir yürüyen aksam tamamlıyor.
Daha geniş çaplı stabilizatör yana yatma eğilimlerini azaltıyor. İsteğe bağlı
olarak sürücüye konfor ile konfordan ödün vermeden sportif bir yapı sunan aktif
ayarlanabilir süspansiyon devreye giriyor. Lastik ebatları 205/60 R 16 ile
başlıyor ve 225/40 R 19'a kadar uzanıyor.

Der neue Mercedes-Benz EQC feiert auf der CES 2019 in Las Vegas seine US-Premiere. (Stromverbrauch kombiniert: 22,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km, vorläufige Angaben);Stromverbrauch kombiniert: 22,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km, vorläufige Angaben*

The new Mercedes-Benz EQC is celebrating its US premiere at CES 2019 in Las Vegas (combined power consumption: 22.2 kWh/100 km; CO2 emissions combined: 0 g/km, provisional details);Combined power consumption: 22.2 kWh/100 km; CO2 emissions combined: 0 g/km, provisional details*


Mercedes-Benz EQC'de CES'te yer aldı

Daimler'de yeni bir mobilite çağının başlamasının sembolü
niteliğinde olan tamamen elektrikli Mercedes-Benz EQ serisinin ilk üretim
modeli Mercedes-Benz EQC'nin ABD tanıtımı da gerçekleşti. Kesintisiz, net ve
renkli vurgulara sahip tasarımıyla öne çıkan Mercedes-Benz EQ markası,
yenilikçi lüks (Progressive Luxury) tasarım dilini kullanırken, yenilikçi
elektrikli otomobil görünümünün de öncülüğünü yapıyor. Kalite, güvenlik ve
konfor gibi konulara sadık kalan EQC, "Elektrikli otomobillerin
Mercedes-Benz'i" konumunda bulunuyor ve sahip olduğu niteliklerin toplamıyla
bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Tüm bu nitelikleri, ön ve arka aksta birer
tane olmak üzere toplam iki elektromotorun ürettiği 300 kW (408 BG) gücün
sağlamış olduğu dinamik performans tamamlıyor. Sistem son derece gelişmiş
mühendislik çözümleri sayesinde NEDC normuna göre yaklaşık 450 km'lik bir elektrikli
menzile imkan tanıyor. EQ ayrıca "Mercedes me" ile hayatı kolaylaştıran
kapsamlı hizmetler sunuyor ve elektromobiliteyi günlük sürüş için uygun hale
getiriyor. EQC, Daimler bünyesindeki yeni bir mobilite döneminin başlangıcını
simgeliyor.

Crossover SUV olarak sınıflandırılıyor

Yeni EQC, bünyesinde barındırdığı kaslı ve gösterişli gövde
orantıları ile crossover SUV olarak sınıflandırılıyor. Geniş tavan çizgisi,
yüksek omuz çizgisine sahip dar yan camlar ve arkaya doğru eğimli tavan
çizgisinin ortaya çıkarttığı coupé benzeri arka kısmıyla görsel olarak SUV ile
SUV Coupé arasında bir görünüm sunuyor.

Önden bakıldığında farları ve ön ızgarayı çevreleyen siyah
panel yüzey dikkat çekiyor. Bir ilk olarak siyah panelin üst kenarı fiber optik
bir hat ile dolduruluyor. Söz konusu hat, gündüz farlarını birbirine bağlaması
ile karakteristik bir Mercedes-Benz özelliği olarak öne çıkıyor. Bu yapı
karanlıkta neredeyse kesintisiz bir ışık bandı oluşturuyor. Standart olarak
sunulan Multibeam LED ön farların iç yuvaları ve tüpleri çok parlak bir siyah
renge sahip. Beyaz zemin üzerine mavi şeritler ve mavi tonlardaki Multibeam
gibi zıt renk vurguları bu modelin yeni EQ ailesinin bir üyesi olduğunu teyit
ediyor.

Kaliteli iç mekan

Yeni Mercedes-Benz EQC, premium elektrikli araç görünümüne
öncülük eden, kaliteli bir iç mekanla dikkat çekiyor. Gösterge panelinin üst
sınıf amplifikatörün soğutma kanallarını andıran panjurlu kenarları buna iyi
bir örnek niteliği taşıyor. Araçtaki gösterge paneli sürücü odaklı bir kokpit
mimarisi ortaya koyarken, Mercedes-Benz markasının karakteristik kanat profili
sürücü bölgesinde kesintiye uğrayarak asimetrik bir görünüm sergiliyor.
Kokpitin en önemli görsel unsurlarından birinin bulunduğu yer tam da burası. Bu
bölüm rosé-gold aplikasyonlar da dahil olmak üzere bünyesindeki tüm detaylarla
ileri teknoloji üssü gibi görünüyor.

Mercedes-Benz Vision URBANETIC auf dem Las Vegas Strip.//Mercedes-Benz Vision URBANETIC on the Las Vegas Strip.


Vision URBANETIC ile geleceğin kent yaşamı

Kullanım amacına uygun, verimli ve süreklilik vaat eden
yapısıyla Vision URBANETIC geleceğin şehir içi mobilitesine tamamen yenilikçi,
etkin bir çözüm sunuyor. Esnek otonom sürüş platformu Cargo Modülü ile ürün
taşımacılığına ve People-Mover Modülü ile ise yolcu taşımacılığına hizmet
ediyor. Elektrikli güç ve aktarma‚ sıfır emisyonlu ve neredeyse tamamen sessiz
lokal bir mobilite çözümü sunuyor. Akıllı ve kendi kendine öğrenen Bilgi
Teknolojileri altyapısı sayesinde ulaşım ve nakliye gereksinimleri sürekli
analiz edilebiliyor. Arz ve talep gerçek zamanlı olarak kayıt altına alınırken,
araç kaynakları en uygun şekilde kullanılıyor. Vision URBANETIC kentler,
işletmeler ve kullanıcılar için en üst seviyede ekonomi, verimlilik ve esneklik
sunuyor.

Mercedes-Benz Ticari Araçlar, model ile otonom sürüş de
dahil bugüne kadar sunulan fikirlerin çok daha ötesinde yenilikçi bir mobilite
konsepti sunuyor. Vision URBANETIC yolcu taşımacılığı ile nakliye arasındaki
ayrımı ortadan kaldırıyor. Bireylerin ve ürünlerin taşınmasını kullanım amacına
uygun, dayanıklı ve verimli bir şekilde yerine getirmenin yanı sıra şehirlerin,
farklı sektörlerden işletmelerin ve kent sakinleri ile yolcuların
gereksinimlerini yenilikçi bir çözümle karşılıyor. Yenilikçi konsept trafik
akışlarını hafifletiyor, şehir içi altyapılarının yükünü azaltıyor ve şehir
içindeki yaşam kalitesini iyileştiriyor.

12 kişiye kadar yolcu taşıyacak

Yenilikçi konsept otonom sürüş özelliğine sahip elektrikli
güç ve aktarma organı ile donatılan bir şasiye dayanıyor. Söz konusu şasi yolcu
taşımacılığı veya nakliye sektörüne yönelik farklı üst yapılarla
donatılabiliyor. Vision URBANETIC, araç paylaşım aracı olarak 12'ye kadar yolcu
taşıyabiliyor veya Cargo Modülü ile 10 adede kadar EPAL palet taşıyabiliyor.
5,14 metre uzunluğa sahip araçta 3,70 metre kargo uzunluğu elde ediliyor.
Ayrıca konsept tanımlanmış bir alanda, arz ve talebi gerçek zamanlı olarak
analiz eden Bilgi Teknolojileri altyapısıyla entegre ediliyor. Böylece rotası
anlık kullanım ihtiyacına göre hızlı ve verimli bir şekilde planlanan otonom
sürüş özelliğine sahip bir filo ortaya çıkıyor. Bütün bunlar Vision URBANETIC'i
geleceğin şehir içi mobilitesine yönelik çığır açan bir kavram haline getiriyor.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:28 

Las Vegas, Mercedes Benz, Otomobil
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