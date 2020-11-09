Yeni Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama - Son Dakika

Yeni Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama

09.11.2020 11:26
Yeni Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama, System.String[]

Haftasonunda Merkez Bankası Başkanlığına atanan Naci Ağbal bu sabah ilk açıklamasını yaptı.

Haftasonunda Merkez Bankası Başkanlığına atanan Naci Ağbal bu sabah ilk açıklamasını yaptı. Yazılı açıklamada "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır" denildi.Dolar/TL'nin Cuma günü 8.58 ile rekor kırmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumartesi günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın yerine atanan eski Maliye Bakanı Naci Ağbal ilk açıklamasını yaptı.

Ağbal tarafından yapılan yazılı açıklamada "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır" denildi.

Açıklamada "Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir. 19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" ifadeleri yer aldı.

Faiz artışı baskısı TL'de son dönemde yaşanan değer kaybı sonrasında Merkez Bankası'nın üzerindeki faiz artışı baskısı artmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımların devamını sağlamak adına faizlerin düşük tutulması gerektiğini savunuyor.

Erdoğan önceki haftasonu, "Yıllarca bu ülkeyi faiz, kur, enflasyon şeytan üçgenine sıkıştırarak, cari açığını yüksek maliyetli borçlanmayla kapattırarak sömürenlerin oyunlarını birer birer bozuyoruz" demişti.

TCMB eski Başkanı Murat Uysal 28 Ekim'de düzenlenen enflasyon raporu toplantısında faiz arttırımı dahil olmak üzere sıkılaştırma yapabileceklerinin sinyalini vermişti.

Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak liderliğindeki ekonomi yönetimi, ihracatta daha rekabetçi olmak için TL'nin değerinin tarihi düşük seviyelerde kalması gerektiğinde ısrar ediyordu.

Bakan Albayrak, eylül ayı sonunda gerçekleştirilen Yeni Ekonomi Programı (YEP) sunumundan sonra gazetecilere, "Kur benim için hiç önemli değil, hiç oraya bakmıyorum. Kur artık bizim elimizde" açıklaması yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde de AKP milletvekillerine ekonomi konusunda brifing veren Albayrak, medyaya yansıyan kulislere göre milletvekillerine "Olağanüstü bir gelişme olmadıkça, dövize müdahale olmayacak" demişti.

Uysal'ın görevinden alınmasının ardından Albayrak dün Instagram hesabından istifasını duyurmuştu.

TL'de değer kayıpları

TL'deki sert değer kaybı TCMB'nin Ekim ayında beklentilerin aksine politika faizini sabit tutup sıkılaştırmayı faiz koridorunu genişleterek yapması ile belirginleşmişti.

Son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmelerle AB ve ABD ile gerilimin artabileceği endişeleri ve ABD seçimleri de TL'de değer kaybına etki eden unsurlara eklenmişti.

TL'deki değer kayıpları sonrasında TCMB'nin 19 Kasım'daki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz artışı yapacağı beklentileri arttı. DW/ SSB, BK

(c)

Yeni Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama

Merkez Bankası, Türk Lirası, Naci Ağbal, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Ekonomi Yeni Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama - Son Dakika Ekonomi


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