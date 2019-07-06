Yeni Merkez Bankası Başkanı Uysal'ın ilk açıklaması
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Merkez Bankası Başkanlığına atanan Murat Uysal ilk açıklamasını yaptı.
Merkez Bankası
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:01 Kaynak: İHA
Başkanlığına atanan Murat Uysal
ilk açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı'na göre Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Murat Uysal ilk açıklamasını yaptı.
Uysal açıklamasında,
Merkez Bankası'nın kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğini belirtti.
Uysal, yeni dönemde fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda uygulanacak politikalar ile ilgili iletişim kanallarının en üst düzeyde kullanılacağını ve bu çerçevede önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti. - ANKARA
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