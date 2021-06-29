Yeni meskenler için altyapı - Son Dakika

Kullanıma elverişli olmayan şebekelerin değiştirilmesinin yanı sıra yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesinin çekildiğini aktaran Genel Müdürlük, Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde yapılan yeni meskenler için yeni şebekenin çekildiğini ve bağlantı çalışmalarının yapıldığını aktardı.

HATSU, içme suyu ile birlikte kanalizasyon altyapı ihtiyacını da gidermek amacıyla yeni projeler üretildiğini ve hayata geçirildiğini vurguladı.