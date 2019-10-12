Yeni meskenler içmesuyu şebekelerine kavuşuyor
38 dakika önce
HATSU Defne ilçesinin muhtelif yerlerinde yapılan yeni yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak adına altyapı çalışması gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:01 Kaynak: Bültenler
Kullanıma elverişli olmayan şebekelerin değiştirilmesinin yanı sıra yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesinin çekildiğini aktaran Genel Müdürlük, Defne'ye bağlı Dursunlu Mahallesi 27. Sokaktaki yeni meskenlere içme suyu iletimi sağlanması için 180 metre yeni hattın döşendiğini belirtti.
İçmesuyu ile birlikte kanalizasyon altyapı ihtiyacını da gidermek amacıyla kent genelinde projelerin hazırlandığını ve hayata geçirildiğini hatırlatan İdare, içmesuyu şebekesinin döşenmesiyle birlikte su ihtiyacının karşılanıp vatandaşların sıkıntı yaşamayacağının altını çizdi.
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