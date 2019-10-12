Son Dakika Haberleri: Yeni meskenler içmesuyu şebekelerine kavuşuyor
Son Dakika Güncel Yeni meskenler içmesuyu şebekelerine kavuşuyor

Yeni meskenler içmesuyu şebekelerine kavuşuyor

38 dakika önce

HATSU Defne ilçesinin muhtelif yerlerinde yapılan yeni yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak adına altyapı çalışması gerçekleştirdi.

Yeni meskenler içmesuyu şebekelerine kavuşuyor, System.String[]

Kullanıma elverişli olmayan şebekelerin değiştirilmesinin yanı sıra yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesinin çekildiğini aktaran Genel Müdürlük, Defne'ye bağlı Dursunlu Mahallesi 27. Sokaktaki yeni meskenlere içme suyu iletimi sağlanması için 180 metre yeni hattın döşendiğini belirtti.

İçmesuyu ile birlikte kanalizasyon altyapı ihtiyacını da gidermek amacıyla kent genelinde projelerin hazırlandığını ve hayata geçirildiğini hatırlatan İdare, içmesuyu şebekesinin döşenmesiyle birlikte su ihtiyacının karşılanıp vatandaşların sıkıntı yaşamayacağının altını çizdi.

Dursunlu, Defne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:01 Kaynak: Bültenler
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