Yeni meskenlerin altyapı ihtiyacı karşılanıyor - Son Dakika

Kullanıma elverişli olmayan şebekelerin değiştirilmesinin yanı sıra yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesinin çekildiğini aktaran Genel Müdürlük, Arpahan Mahallesi'nde abone bağlantısı olmayan yeni meskenler için 63 lük borularla 200 metre yeni şebekenin çekildiğini ve ardından 2 abone bağlantısının yapıldığını aktardı.

Temiz su iletiminin sağlandığı çalışma kapsamında 1 kepçe, 1 kamyon ve 2 personelin görev yaptığını aktaran HATSU, içme suyu ile birlikte kanalizasyon altyapı ihtiyacını da gidermek amacıyla kent genelinde projelerin hazırlandığını ve hayata geçirildiğini vurguladı.

Yeni içme suyu şebekesine kavuşmalarından dolayı mahalle sakinleri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve HATSU ekiplerine teşekkür etti.