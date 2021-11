"Yeni Metin Festivali" kapsamında atölyeler, oyun okumaları ve söyleşiler devam ediyor - Son Dakika

GalataPerform tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin ilk oyun yazarlığı festivali olma özelliğini taşıyan "Yeni Metin Festivali", bu yıl 10. kez tiyatroseverlerle buluşuyor.

Festival, 28 Kasım'a kadar "#TiyatroylaNefesAlıyoruz" sloganıyla seyirci ve tiyatrocuları bir araya getiriyor. Festival kapsamında tiyatro sanatının farklı alanlarında önemli isimlerle atölyeler, oyun okumaları, söyleşiler gerçekleştiriliyor.

Bu yıl hem çevrim içi hem de fiziksel olarak gerçekleştirilen festival, dünya tiyatrosunun önemli isimleri Magne van den Berg, Cecilie Loveid, Demian Vitanza, Joan Yago ve Athena Farrokhzad'ı ağırlıyor.

İstanbul Tiyatro Festivali ve Hollanda Sahne Sanatları Fonu iş birliği ile İstanbul Tiyatro Festivali'nin Hollanda Seçkisi bölümünde misafir edilen Magne van den Berg, bu akşam Yeni Metin Atölyeleri'nin 2021-22 sınıfıyla Bahçe Galata'da özel bir buluşma gerçekleştirecek. Ardından Saint Benoit Fransız Lisesi - Sahne Silüet'te "Yapraklardan Yoksun Ağaçlar Hışırdamaz" adlı oyununun okuma tiyatrosu ve söyleşisine katılacak.

Oyunları Norveç Devlet Tiyatrosu'nda da sahnelenen uluslararası yazar, aynı zamanda çok ses getiren "This Life or The Next" adlı romanın da yazarı Demian Vitanza da 10 Kasım'da Yeni Metin Atölyeleri 2021 katılımcılarına zoom üzerinden atölye verecek.

Yeşim Özsoy ve Ferdi Çetin'in yönetimiyle "yeniperform.com"da 13 Kasım'da gerçekleştirilecek Norveç Çağdaş Tiyatrosu üzerine Webinar'ına ise Finn Iunker, Fredrik Brattberg, Demian Vitanza ve Cecilie Loveid katılacak.

Bugüne kadar 30'dan fazla oyun metni yazmış ödüllü oyun yazarı, aynı zamanda şair Cecillie Loveid, 14 Kasım'da zoom üzerinden oyun yazarlığına giriş niteliğinde bir atölye verecek.

Institut del Teatre de Barcelona Oyun Yazarlığı ve Yönetmenlik derecesine sahip, La Calorica adlı tiyatronun kurucusu Joan Yago, 20 Kasım'da BAU Konservatuvar'da bir atölye çalışmasına imza atacak.

Yago, 21 Kasım'da BAU Konservatuvar Pera Sahnesi'nde de "Fairfly" oyununun okuma tiyatrosu ve söyleşine katılacak.

Oyunlarında savaş, göç ve ırkçılık konularında şiddet, dil, tutku ve miras üzerine odaklanan Tahran doğumlu şair, oyun yazarı, çevirmen ve edebiyat eleştirmeni Athena Farrokhzad ise 27 Kasım'da BAU Konservatuvar Pera Sahnesi'nde "Medea'ya Göre Ahlak" oyununun okuma tiyatrosu ve söyleşisinde yer alacak.

Farrokhzad ayrıca 28 Kasım'da BAU Konservatuvar'da oyun yazarlığına giriş seviyesinde bir atölye verecek.