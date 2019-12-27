Yeni metrobüs aracı test aşamasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni metrobüs aracı test aşamasında - Son Dakika

Yeni metrobüs aracı test aşamasında

7 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin metrobüs hattında çalışan otobüs araçlarını yenilemek için başlattığı çalışmalar kapsamında filoda bulunan Mercedes Capacıty L serisi araçların yeni modelinin testine başlandı.

Yeni metrobüs aracı test aşamasında, System.String[]
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin metrobüs hattında çalışan otobüs araçlarını yenilemek için başlattığı çalışmalar kapsamında filoda bulunan Mercedes Capacıty L serisi araçların yeni modelinin testine başlandı.

600 araçla 44 istasyonda hizmet veren metrobüs hattındaki kapasite artırma çalışmaları devam ediyor. Hattaki araçlarda 1 milyon 700 bin kilometreyi geçen araçları değiştirmek için gereken bütçe İBB Meclisi tarafından geçen hafta onaylanmıştı. İETT Genel Müdürlüğü de metrobüs filosunda bulunan 250 adet Capacıty aracının yeni modelinin test sürüşlerine başladı. Lüksemburg'ta şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan mevcut test aracı, bir önceki modele göre 3 metre daha uzun. Önceki aracın kapıları içe açılırken yeni modelin kapıları ise dışa açılıyor.

Boş haldeyken testlere tabi tutulan aracın, yakıt tüketimi ve yol tutuş özellikleri inceleniyor. Kısa süre sonra kum torbaları yüklenecek araç iniş ve çıkışlarda test edilecek.


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:36 Kaynak: DHA
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