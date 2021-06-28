Yeni mezun doktordan günlerdir haber alınamıyor! Adeta sırra kadem bastı - Son Dakika

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Varsak Mahallesi'nde, 25 Haziran Cuma günü gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, aynı mahallede oturduğu halasından eve yürüyerek dönmek isteyen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni mezunlarından Dr. Duygu Eda Altıngeyik (24), eve dönmedi.

MEZUNİYET BALOSUNA DA GİTMEDİ

Durumdan şüphelenen ailesi gideceği güzergahları kontrol etti. Yapılan kontrollerde bir ize rastlanmadı. Bunun üzerine aile Sakarya Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Öte yandan genç kızın mezuniyet balosuna da gitmediği öğrenildi.

''ADETA SIRRA KADEM BASTI''

Ablasının hayatından endişe ettiklerini belirten aynı okulda okuyan Mehmet Altıngeyik, "Ablam 2 gün önce ablam kayboldu. Ben kaçırıldığından şüpheleniyorum. Sıradan bir yürüyüş esnasında kayboldu. Umarım bulunur. Hiçbir yerde iz yok. Polislerde uğraşıyor. Halamlara ziyarete gidiyorduk. Oradan yaya olarak eve dönerken bir anda ortadan kayboldu. Adeta sırra kadem bastı. Hiçbir problem yoktu. Ben kendisinin kaybolacağını düşünmüyorum. Umarım hayattadır. Hayatından endişe duyuyorum. Yanında hiçbir şey yoktu. Cep telefonu cüzdanı bizdeydi. Eve dönüyordu. Yakın mesafeydi. Her yere başvuru yaptık. Rektörümüzde elinden geleni yapıyor. Kendisinin üzgün olduğunu duydum" dedi.

''BELKİ DE ÖLMEK ÜZEREDİR''

Ablasının mezuniyet balosuna dahi gitmediğini belirten genç, "Mezuniyet balosuna dahi gidemedi. Neden bir insan kaçırılsın. Umarım öyle bir şey olmamıştır. Aklıma başka bir şey getirmeye çalışıyorum. Kameralara falan baktık. Bir sonuca varamadık. Hayatının baharında bir insan belki de ölmek üzeredir. Araştırılsın bulunsun" açıklamasına yer verdi.