Yeni mezunlar eczane açamayacak

Mezun olduktan sonra eczane açmak veya eczanelerde müdür olarak çalışmak isteyen eczacılar, 1 yıl süreyle "yardımcı eczacı" olarak eczanelerde çalışacak.

Mezun olduktan sonra eczane açmak veya eczanelerde müdür olarak çalışmak isteyen eczacılar, 1 yıl süreyle "yardımcı eczacı" olarak eczanelerde çalışacak.

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