Yeni mezunlar eczane açamayacak
1 saat önce
Mezun olduktan sonra eczane açmak veya eczanelerde müdür olarak çalışmak isteyen eczacılar, 1 yıl süreyle "yardımcı eczacı" olarak eczanelerde çalışacak.
Mezun olduktan sonra eczane açmak veya eczanelerde müdür olarak çalışmak isteyen eczacılar, 1 yıl süreyle "yardımcı eczacı" olarak eczanelerde çalışacak.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:20
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