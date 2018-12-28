Son Dakika Haberleri: Yeni mezunlar eczane açamayacak

Yeni mezunlar eczane açamayacak

1 saat önce

Mezun olduktan sonra eczane açmak veya eczanelerde müdür olarak çalışmak isteyen eczacılar, 1 yıl süreyle "yardımcı eczacı" olarak eczanelerde çalışacak.

Yeni mezunlar eczane açamayacak, System.String[]
Mezun olduktan sonra eczane açmak veya eczanelerde müdür olarak çalışmak isteyen eczacılar, 1 yıl süreyle "yardımcı eczacı" olarak eczanelerde çalışacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:20 

Ekonomi
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