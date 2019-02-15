Yeni Mhk Başkanı Sabri Çelik, 2004 Yılında da Başkanlık Yaptı
54 dakika önce
Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik, 2004 yılında MHK başkanlığı görevi yapmıştı.
Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik, 2004 yılında MHK başkanlığı görevi yapmıştı.
Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu. Çelik son olarak UEFA Gözlemcisi görevi yapıyordu. Sabri Çelik, Temmuz 2004'te MHK'de başkanlık görevi getirilmiş, Mayıs 2005 tarihinde de yerini Ufuk Özerten'e bırakmıştı. 1956 doğumlu olan Çelik, Süper Lig'de de eskiden maç yönetiyordu. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:38 Kaynak: İHA
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Ali Koç Federasyon Başkanı Olsun
Arsenal, Belarus'tan Eli Boş Döndü
TFF, MHK Başkanlığına Sabri Çelik'i Getirdi
Galatasaray Başkanı: CAS'taki Davayı Kazandık, Avrupa'dan Men Edilmemiz Söz Konusu Değil