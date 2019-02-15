Son Dakika Haberleri: Yeni Mhk Başkanı Sabri Çelik, 2004 Yılında da Başkanlık Yaptı

Yeni Mhk Başkanı Sabri Çelik, 2004 Yılında da Başkanlık Yaptı

54 dakika önce

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik, 2004 yılında MHK başkanlığı görevi yapmıştı.

Yeni Mhk Başkanı Sabri Çelik, 2004 Yılında da Başkanlık Yaptı, System.String[]
Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik, 2004 yılında MHK başkanlığı görevi yapmıştı.

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu. Çelik son olarak UEFA Gözlemcisi görevi yapıyordu. Sabri Çelik, Temmuz 2004'te MHK'de başkanlık görevi getirilmiş, Mayıs 2005 tarihinde de yerini Ufuk Özerten'e bırakmıştı. 1956 doğumlu olan Çelik, Süper Lig'de de eskiden maç yönetiyordu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:38 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Ali Koç Federasyon Başkanı Olsun Arsenal, Belarus'tan Eli Boş Döndü

TFF, MHK Başkanlığına Sabri Çelik'i Getirdi Galatasaray Başkanı: CAS'taki Davayı Kazandık, Avrupa'dan Men Edilmemiz Söz Konusu Değil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 15:32:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Mhk Başkanı Sabri Çelik, 2004 Yılında da Başkanlık Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]