Son Dakika Haberleri: Yeni MHP yönetiminden Kaymakam Yaman'a ziyaret
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Yeni MHP yönetiminden Kaymakam Yaman'a ziyaret

6 saat önce

Bozüyük MHP İlçe Başkanlığı görevine atanan Serdar Pehlivan, yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İlçe Kaymakamı Hasan Yaman'ı makamında ziyaret etti.

Yeni MHP yönetiminden Kaymakam Yaman'a ziyaret, System.String[]

Bozüyük MHP İlçe Başkanlığı görevine atanan Serdar Pehlivan, yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İlçe Kaymakamı Hasan Yaman'ı makamında ziyaret etti.


Ziyarette Kaymakam Yaman'a yönetim kurulu üyelerini tanıtan Başkan Pehlivan, misafirliğinden dolayı Kaymakam Yaman'a teşekkür etti. Kaymakam Hasan Yaman da MHP İlçe Başkanı Serdar Pehlivan'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak kendisi ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.


İlçe Başkanı Pehlivan ziyaret ile ilgili olarak "Milliyetçi Hareket Partisi Bozüyük İlçe Başkanlığı olarak ilçemiz Kaymakam Hasan Yaman'ı ziyaret ettik. Alaka ve misafirperverliğinden dolayı ilçe teşkilatımız adına teşekkür ediyorum" dedi.


Ziyarette İlçe Başkanı Pehlivan'a, eski İl Genel Meclis üyesi ve İlçe Başkan yardımcısı Ahmet Eren de eşlik etti. - BİLECİK

Hasan Yaman, Bozüyük, MHP, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:44 Kaynak: İHA
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