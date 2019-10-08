Son Dakika Haberleri: Yeni Milasspor'da teknik kadro belli oldu
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Yeni Milasspor'da teknik kadro belli oldu

1 saat önce

Muğla Süper Amatör küme takımı Yeni Milasspor'da 2019-2020 sezonunda görev yapacak teknik adamlar belli oldu.

Yeni Milasspor'da teknik kadro belli oldu, System.String[]

Muğla Süper Amatör küme takımı Yeni Milasspor'da 2019-2020 sezonunda görev yapacak teknik adamlar belli oldu. Teknik kadro Mehmet Kabak ve yardımcılarından oluşacak.


Yeni Milasspor'da sona erecek transfer dönemi öncesi anlaşma sağlanan futbolcuların dışında, teknik kadro belirlendi. Teknik kadronun başına Mehmet Kabak getirildi. Mor beyazlı takımın teknik direktörü Mehmet Kabak uzun yıllar Denizlispor, Ankara Arkasspor, Giresunspor, Yeni Milasspor, Muğlaspor, İstanbul Zeytinburnuspor takımlarında profesyonel futbol oynadı. Yeni Milasspor ile takımla sözleşme imzalayan deneyimli teknik adamın yardımcılıklarına eski Yeni Milassporlu Mustafa İçöz, Mustafa Tireli ve Mehmet Kurşun getirildi.


Muğla futbolunun tanınmış teknik adamlarının nezaretinde çalışmalarına bugün Milas Belediyesi Selimiye Sahasında başlayacak olan Yeni Milasspor Kulüp Başkanı Öcal Yüksel, "Bu sezon Milaslı teknik adamlar ve Milas'ın yetiştirdiği yetenekli sporcularla çok iyi sezon geçireceğiz. Takımımızda görev yapacak olan teknik adamlarımıza ve Milaslı sporcularımıza güveniyoruz. Milaslıyım diyen herkesin maddi ve manevi yardımlarını bekliyoruz" dedi. - MUĞLA

Muğla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:06 Kaynak: İHA
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