Yeni Milasspor, Seydikemer'i deplasmanda 1-0 mağlup etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Milasspor, Seydikemer'i deplasmanda 1-0 mağlup etti - Son Dakika Spor

Yeni Milasspor, Seydikemer'i deplasmanda 1-0 mağlup etti

6 saat önce

Muğla Süper Amatör Lig'de zor bir sezon geçiren Yeni Milasspor, deplasmanda ligin şampiyonluk adaylarından olan Seydikemer Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı.

Yeni Milasspor, Seydikemer'i deplasmanda 1-0 mağlup etti, System.String[]

Muğla Süper Amatör Lig'de zor bir sezon geçiren Yeni Milasspor, deplasmanda ligin şampiyonluk adaylarından olan Seydikemer Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı.


Muğla Süper Amatör Lig'de Milas'ı temsil eden Yeni Milasspor bugün deplasmanda grupta ikinci sırada yer alan Seydikemer Belediyespor ile karşılaştı. Mücadele ilk yarıda Yiğit Yüksel'in penaltından attığı golle Yeni Milasspor'un 1 - 0'lık üstünlüğü ile son buldu. Lige Mehmet Kabak ile başlayan ve daha sonra Birol Erten ile devam ettikten sonra geçtiğimiz günlerde Erten ile de yollarını ayıran Yeni Milasspor 7 hafta sonra puanla tanışmanın mutluluğunu yaşadı. Yeni Milasspor ligin 8'inci haftasında kendi evinde 3 - 1 yenildiği Seydikemer Belediyespor'u deplasmanda yenerek ligde kalmak için büyük bir avantaj elde etti. - MUĞLA

Seydikemer, Milas, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:42 Kaynak: İHA
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