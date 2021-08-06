Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, görevden affını isteyen ve af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.
10 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürüten Ziya Selçuk, düzenlenen törenle birlikte yerini Mahmut Özer'e bırakarak şu açıklamalarda bulundu:
"Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 10 Temmuz 2018'de başladığım MEB görevi nihayetlenmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalıştığım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. Mahmut Özer beye başarılar diliyorum." dedi.
Ziya Selçuk'un açıklamasının ardından mikrofonu alan yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise konuşmanın oldukça kısa sürdüğüne parmak basarak şunları söyledi:
"Saygıdeğer bakanım, çok değerli çalışma arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları; öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tabii sayın bakanımızdan bu kadar kısa bir konuşma beklemiyorduk. Ziya hocamızdan daha uzun bir konuşma bekliyorduk ama çok güzel bir şekilde konuşmasını nihayetlendirdi."
Devam eden açıklamalarında Özer, "Büyük bir sorumluluk üstlendiğimin farkındayım, Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız, artık kapalı tutmak gibi bir lüksümüz yok" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Politika › Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı - Son Dakika