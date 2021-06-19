Yeni milli tüfekler ilk kez görücüye çıktı - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaçlarını karşılama hedefiyle üretilen iki tüfek ilk kez görücüye çıktı.

Yerli ve milli olarak üretilen SAR-762-MT ve SAR-56 piyade tüfeği...

Ağır makinalı SAR-762-MT 12 kilogram ağırlığında ve dakikada 700 atış yapabiliyor.

Platform veya araç üzerine takılabilen tüfeğin namlusu bir set halinde ve kolayca değiştirilebiliyor.

SAR-56 ise Özel Kuvvetlerin özel isteği doğrultusunda üretildi.

Her iki piyade tüfeği Türkiye Verimlilik Vakfınca düzenlenen Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda ilk kez sergilendi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen silahların dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltılması planlanıyor.