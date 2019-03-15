Son Dakika Haberleri: Yeni Mobil Ekran Yansıtma Özelliği, Microsoft Test Ediyor

Yeni Mobil Ekran Yansıtma Özelliği, Microsoft Test Ediyor

12 dakika önce

Microsoft Android Uygulamalarını Windows 10 Ekranına Yansıtıyor Windows Insider için Beta Sürümününde özellik test edilebilir.

Yeni Mobil Ekran Yansıtma Özelliği, Microsoft Test Ediyor, System.String[]
Microsoft Android Uygulamalarını Windows 10 Ekranına Yansıtıyor


Windows Insider için Beta Sürümününde özellik test edilebilir. Microsoft, Yeni Mobil Ekran Yansıtma Özelliğini Test Ediyor.

Microsoft, bu hafta Windows 10 için Your Phone uygulamasındaki yeni güncellemeleri test etmeye başladı ve Android kullanıcılarının bir telefon ekranını doğrudan PC'ye yansıtmalarını sağlıyor. "Telefon ekranı" özelliği bu hafta Windows Insiders için geçerli olacak ve Windows 10 ile Telefon uygulamanızın en son test sürümlerinin bu özelliği yüklü olması gerekiyor.

 Microsoft daha önce Ekim ayındaki şirketin Surface etkinliğinde Telefonunuzdaki telefon ekranını yansıtma özelliğini gösterdi. Uygulama, bir telefon ekranını doğrudan Windows 10'a yansıtarak çalışır ve Android uygulamalarınızın bir listesini sağlar. Onlara erişmek ve telefonunuzun aynasına yansıması olan telefonunuzun uzak oturumunda görünmelerini sağlamak için öğesine dokunabilirsiniz.

Microsoft, Düşük Enerji Çevre Birimi modu ile Bluetooth'u özellikle PC'ler için bir gereksinim haline getiriyor. Bu sayede "Your Phone" mobil telefon uygulamanız Android'i Windows 10 PC'lere nasıl bağlar ve yansıtır. Bu, çoğu bilgisayarın başlangıçta özelliği test etmeye katılamayacağı anlamına gelir , ancak Surface Go, beta testini destekleyen ilk Surface cihazıdır.

Hangi Telefon modelleri Yeni Mobil Ekran Yansıtma Özelliğini Destekliyor!


Öncelikle Microsoft, beta sürüm ve test olduğu için yansıtma özelliğini test edebileceğiniz mobil cihazları sınırlıyor. Şu anda yalnızca;

Samsung Galaxy S8,
Samsung Galaxy S8 Plus,
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9 Plus modellerinde kullanılabilir.

Elbette Microsoft, telefon ve PC cihazlarının listesini zaman içinde genişletmeyi planladığını açıkladı.

Yeni Mobil Ekran Yansıtma özelliği, mobil uygulamaları masaüstüne taşıma konusunda akılcı ve pratik bir yoldur. Android uygulamalarını PC'ye getirmeye çalışan Bluestacks'in ve Dell'in Mobile Connect yazılımları da benzer çabaları gösteriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:20 Kaynak: Teknotalk.com

Microsoft, Teknoloji
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