Yeni Moto G7, Bütçe ve Amiral Gemisi Arasındaki Çizgi Azalıyor

Yeni Motorola G7 Ortaya ÇıktıYeni Moto G7, Bütçe ve Amiral Gemisi Arasını Bulanıklaştıran Telefon. Bir çok kişinin akıllı telefon bütçesine uygun bir fiyatı var. 300 dolar, ancak bu rakama beklenenden daha fazla amiral gemisi özelliğe sahip olacaksınız.Her yıl yeni amiral gemisi telefon tavsiyesinde bulunmak giderek zorlaşıyor. Zira 1000 dolar ve üzeri akıllı telefonların son teknoloji özelliklerine karşı, yeni üretilen bütçe dostu modellerin giderek büyüyen ekran ve diğer özellikleri; onları neden tavsiye etmemiz gerektiğini bize sorgulatıyor.Motorola'nın yeni Moto G ailesinin yeni üyesi Moto G7 bütçe dostu ve amiral gemisi arasındaki çizgiyi giderek bulanıklaştıracağına söz veriyor.Motorola toplamda 4 yeni cihaz tanıtıyor.Moto G7 Play modeli 199$,Moto G7 Power modeli 249$,Moto G7 modeli 299$,Moto G7 Plus modeli ise 299 Euro. (Bu model Avrupa Pazarı için)Daha ucuz olan üç model, bu sefer aynı Qualcomm 'un Snapdragon 632 mobil işlemcisini kullanıyor. Bu ona bir öncekine göre yüzde 50 – 60 oranında bir performans artışı sağlıyor. Plastik gövdeler ile gelen modeller Gorilla Glass koruması ile geliyor.Yeni Moto G7 Play modeli;Nispeten en ucuz ve 5.7 inç HD+ (1520×720), 2GB RAM ve 32GB genişletilebilir saklama alanı ile geliyor.3.000 mAh'lik bir batarya yaklaşık 48 saatlik kullanım ömrü sunuyor. Bir adet 13MP F2.0 arka kamerası mevcut.Yeni Moto G7 Power modeli;6.2-inç HD+ ekranında iPhone X benzeri çentikli, 3GB RAM ve 32GB depolama alanı sunuyor. Bu noktada belki de satışını doğrudan etkileyebilecek özelliklerinden biri olan 5.000 mAh'lik bir batarya ile geliyor. Motorola telefonlarında görebileceğiniz en büyük bataryalardan birisi ve 3 günlük kullanım ömrü sunuyor. Kamerası ise G7 Play'de olan ile aynı; bir adet 13MP F2.0 arka kamera bulunuyor.Standart Yeni Moto G7 modelinde ise; Cam kaplama kasası ve gözyaşı çentiği ile, amiral gemisi bir telefon gibi göründüğünü söylemek yanlış olmaz. Ancak çerçevenin gerçek alüminyumdan ziyade krom kaplamalı plastik olması biraz hayal kırıklığı yaratabilir.Ekran olarak Full HD + (2270 x 1080) LCD kullanılmış. 4GB RAM ve 64GB genişletilebilir depolama alanı var ve bu da bir çok insan için yeterli. 3000 mAh batarya sizi kolayca bir gün yeter.Her modelde yazılım destekli bir Portre Modu olmasına rağmen, G7 ikincil derinlik algılama kamerası sayesinde daha iyi performans gösterebilir. Telefoto objektif yok, ancak Motorola, Google 'ın yaptığı işlemlere benzer bir yazılım kullanarak dijital yakınlaştırmayı bu modellerde kullanıyor.Son olarak Yeni Moto G7 Plus modelinde ise;Biraz daha hızlı bir Snapdragon 636'ya yükselten G7 Plus, Dolby ayarlı stereo hoparlör ve 27W şarj cihazıyla şarj hızını artırmış oldu. Ayrıca, gelişmiş fotoğrafçılık için optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 16MP çift kamera sistemine sahip.Motorola'nın Android'i yazılımını çok az değiştirme yaklaşımını hatırlıyoruz. Burada Android 9. 0 yüklü geliyor. Moto G ailesi her zaman fiyat açısından sorunsuz performans göstermiş bir seri…Verimli işlemcilere sahip olan yeni modellerde oldukça büyük piller kullanıldığı göz önüne alındığında; pil ömürleri ve ağırlıklarının tüketicileri üzerindeki geri dönüşlerinin nasıl olacağını incelemek gerekiyor. Cihazlar bugün Brezilya ve Meksika 'da mevcut ve önümüzdeki haftalarda diğer birçok bölgeye gönderilmeye başlanıyor.TNW