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Yeni müdür izmir'deki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

1 saat önce

İZMİR Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, göreve başladığı gün, Türkiye'yi derinden yaralayan Karabağlar orman yangını bölgesine giderek, havadan ve karadan incelemelerde bulundu.

Yeni müdür izmir'deki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu, System.String[]

İZMİR Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, göreve başladığı gün, Türkiye'yi  derinden yaralayan Karabağlar orman yangını bölgesine giderek, havadan ve karadan incelemelerde bulundu.

İzmir'de geçen 18 Ağustos günü Karabağlar'ın kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarında başlayıp, Seferihisar ve Menderes ilçelerinin kırsal mahalllerine kadar ulaşan, 53 saatte konrol altına alınıp söndürülen yangında büyük bir orman alanı kül oldu.

İzmir Ormlan Bölge Müdürlüğü görevine dün başlayan Zafer Derince, yanan bölgede havadan ve karadan inceleme yaptı. Menderes Orman İşletme Müdürü Mehmet Çaprazlı ve İzmir Orman İşletme Müdürü Erdal Şahan ile birlikte bölgeye helikopterle gelen Derince, önce yangın bölgesini havadan inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra da alana inip, bölgeyi gezdi.

Derince, 2006 yılında yanan Selçuk Meryemana, 2007'de yanan Bornova Çiçekli ile 2017'de yanan Menderes ve Buca orman alanlarının bir yıl içinde yeniden ağaçlandırıldığı gibi,  Karabağlar yangın bölgesinin de bir yıl dolmadan ağaçlandırılacağını, bölgenin küllerinden yeniden doğacağını söyledi.

Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, yangın enkazlarının alandan temizlenmesi için 30 Ağustos günü ilk startın verildiğini, kesimlerin başladığını, dikime hazır hale getirmek için yüzlerce işçi ve onlarca teknik personelin sahada aralıksız çalıştığını söyledi. İlk fidanların, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile diğer devlet büyükleri ve İzmirlilerin katılımıyla dikileceğini, bölgenin bir kısmında da orman köylüsü için bal ormanı ve gelir getirici tür ağaçlandırma yapılacağını diye getirdi.

Karabağlar, Türkiye, Derince, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:40 Kaynak: DHA
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