Yeni müftülük binasında restorasyon çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Yeni müftülük binasında restorasyon çalışmaları devam ediyor

Adıyaman'ın Kahta ilçe Müftülüğü 'nün hizmetine tahsis edilen eski kaymakamlık binasında restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Müftülüğü 'nün hizmetine tahsis edilen eski kaymakamlık binasında restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor.

Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı
Diyanet İşleri Başkanı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ayasofya'ya davet etti
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu


Kahta Kaymakamlığı eski hizmet binası iken yeni Hükümet Konağı'nın yapılması ile boşaltılan ve Kahta İlçe Müftülüğü'nün hizmetine tahsis edilen eski kaymakamlık hizmet binasındaki restorasyon çalışmaları sürüyor. Planlı olarak yürütülen çalışmalara İlçe Müftüsü Rıfat Çevik refakat ediyor. Bina da çalışacak ustalara rahat bir çalışma ortamı sağlanabilmesi için ilk olarak bina içerisindeki molozlar temizlendi. Ardından tadilat, onarım ve boyama gibi çalışmalar, ilçe merkezi ve köylerden gelen hayırsever ustalar tarafından yapılmaya başlandı. Binanın hızla hizmete girebilmesi için mesai mefhumu gözetmeyen hayırsever ustalara, din görevlileri ve din gönüllüleri de destek veriyor.


İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, yeni hizmet binasındaki tadilatın tamamlanması ile birlikte kullanım alanlarının daha da genişleyeceğini ifade ederek, hayırsever vatandaşların ve din gönüllülerinin de desteğiyle hızlı bir şekilde bitirmeyi arzu ettiklerini belirtti.


Binanın kısa süre sonra hizmete girmesi bekleniyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Hükümet, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 09:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni müftülük binasında restorasyon çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

09:23 Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz 08:43 Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı 08:14 Diyanet İşleri Başkanı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ayasofya'ya davet etti 08:12 Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu 07:41 Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir 07:24 Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı 07:13 Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi 23:47 İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti 22:19 Cedi Osman ile Ebru Şahin dudak dudağa kameralara yakalandı 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 19:07 Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı 18:35 Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri 18:35 Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı 18:32 Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz
09:23
Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı
08:43
Diyanet İşleri Başkanı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ayasofya'ya davet etti
08:14
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
08:12
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
07:41
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı
07:24
Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi
07:13
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
23:47
Cedi Osman ile Ebru Şahin dudak dudağa kameralara yakalandı
22:19
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 09:27:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni müftülük binasında restorasyon çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]