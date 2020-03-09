Yeni Müftülük binasının temel kazısı başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni Müftülük binasının temel kazısı başladı - Son Dakika

Yeni Müftülük binasının temel kazısı başladı

6 saat önce

Kabadüz ilçesinde yeni İlçe Müftülük hizmet binasının temel kazısı başladı.

Yeni Müftülük binasının temel kazısı başladı, System.String[]

Kabadüz ilçesinde yeni İlçe Müftülük hizmet binasının temel kazısı başladı.


İlçenin Kabadüz Merkez Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yapımına başlanılan yeni İlçe Müftülük hizmet binası tamamlandığında örnek projelerden birisi olacak.


Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, yeni İlçe Müftülük hizmet binasının temel kazısının başladığını söyledi. İlçede örnek projelerden birisinin daha hayat bulduğunu belirten Başkan Kaya, "İlçemize değer katacak projelerden yeni İlçe Müftülük hizmet binasının temel kazısı başladı. 4 kattan oluşacak bina içerisinde gençlik merkezi, Çok amaçlı salon, eğitim sınıfları, 4-6 yaş Kur'an kursu sınıfı ve oyun alanı, okuma/bekleme salonu, TDV, TDV Yayın bürosu, memur odası, vaiz odası, müftü odası ve müftülük lojman birimleri bulunacak" dedi. - ORDU

Yener Kaya, Müftülük, Kabadüz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:36 Kaynak: İHA
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