Yeni Müjdeler Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ziraat Bankası aracılığı ile ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ziraat Bankası aracılığı ile ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Vatandaşımız hangi bankaya kredi kartı borcu olursa olsun Ziraat Bankası'nın vereceği bu kredi ile borcunu kapatacak" dedi. Partisinin TBMM'de grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşa çeşitli müjdeler verdi. Yaklaşık iki buçuk milyonun üzerindeki hanede her ay ortalama 80 liralık elektrik faturasını devlet tarafından karşılanacağını belirten Erdoğan, bunun yanı sıra vatandaşın kredi borcuna da yönelik de Ziraat Bankasının yapacağı desteği aktardı. Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşların mevcut borçlarını daha kolay ödeyebilmeleri için bir imkan sağlandığını ifade eden Erdoğan, Ziraat Bankası aracılığı ile ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşların, hangi bankaya borcu olursa olsun kredi kartı borçlarının tek bir çatı altında toplanacağını, Ziraat Bankası'nın vereceği bu kredi ile borcunu kapatabileceğini söyledi. Erdoğan kredinin, uygun şartlarda ister 24 ay ister 60 ay vade ile aylık gelire uygun bir şekilde ödenebileceğini de vurguladı. Bir diğer müjdeyi daha paylaşan Erdoğan, Halkbank'ın esnaf ve sanatkarların işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019 yılında yaklaşık 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandıracağını kaydetti. Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da bu hizmetleri iyi takip etmesi önerisinde bulundu. Ocak ayında ödenecek tarımsal desteklemeleri de paylaşan Erdoğan, fark ödemesinin buğday, mısır ve çeltik de 550 milyon TL, buzağı desteği ödemelerinin 525 milyon TL, çiğ süt desteği ödemelerinin 340 milyon TL, yem bitkileri desteğinin 268 milyon 600 bin TL, sertifikalı tohum kullanım desteğinin 100 milyon TL, çevre amaçlı tarım alanı koruma desteğinin 84 milyon 500 bin TL ve diğer desteklemelerin 167 milyon 200 bin TL olmak üzere toplam 2 milyar 35 milyon 300 bin TL olduğunu söyledi. Erdoğan, sigorta prim teşviki uygulaması kapsamında 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerlerinde 3 puan desteğin 5 puana çıkarıldığını açıkladı.



"TERÖRE YENİ BİR TARİF Mİ GELİŞTİRDİNİZ"



Suriye meselesini değerlendiren Erdoğan kritik bir süreçten geçildiğinin altını çizerek, Türkiye'nin Suriye'de başından beri ilkeli bir tutum içerisinde olduğunu kaydetti. Suriye'nin toprak bütünlüğü gibi konularda kararlılığın sürdürüldüğünü ifade eden Erdoğan, 3 buçuk milyonun üzerinde mülteci barındırarak en büyük insani yükün Türkiye tarafından üstlenildiğini vurguladı. Fırat Kalkanı Harekatını ele alan Erdoğan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un İsrail'de yaptığı açıklamaları anımsatarak, "Bu mesajı bizim kabullenmemiz, bunu yutmamız mümkün değil. Bunlar Kürt vatandaşım kimdir PKK/YPG kimdir herhalde tanımıyorlar. Hiçbir zaman PKK/YPG terör örgütleri benim Kürt kardeşlerimin temsilcisi olamaz. Biz bu terör örgütü mensuplarının gereğini yapar hakkından geliriz, ister Kürt ister Arap olsun. Teröre yeni bir tarif mi geliştirdiniz? Bu konuyla ilgili olarak John Bolton çok ciddi bir yanlış yapmıştır. Bizim için PKK/YPG ile DEAŞ'ın arasında en ufak bir fark yoktur. Trump ile 14 Aralık'ta yaptığımız telefon görüşmesi bu bakımdan tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu görüşmede Trump'a Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör örgütü ile yürüttükleri ortaklıktan duyduğumuz memnuniyetsizliği açık bir dille ifade ettim. Kendisinin bu işbirliğini DEAŞ'ın bölgedeki varlığıyla ilişkilendirmesi üzerine de bunun için PKK/PYD'ye ihtiyaçları olmadığını, Türkiye'nin mücadele yürütebileceğini ÖSO ile beraber bunu halledebileceğini de ifade ettim. Bizim bu teklifimiz üzerine Trump, kendisinin zaten Suriye'den çekilme niyeti olduğunu, DEAŞ'ın kalan unsurlarıyla mücadeleyi Türkiye'nin üstlenmesi durumunda bunu derhal yapabileceğini belirtti. DEAŞ bittiğinde Amerika'nın Suriye'deki varlığına gerek kalmayacağını söyleyen Trump'a bu konuda her türlü inisiyatif üstlenme sözü verdim. Bunun ardından da ekiplerimize meselenin detaylarını konuşmaları talimatını verme kararı aldım. Amerikan yönetimleri ile daha önceden de yaşadığımız bir durum bu görüşmenin ardından yeniden karşımıza çıktı. Biz Trump'la bu net anlaşmaya varmış olmamıza rağmen, yönetimin farklı kademelerinden farklı sesler gelmeye başladı. Bununla birlikte Trump'ın Suriye konusuna bakış açısı ve buradan çekilme konusundaki kararlılığı bizim referans noktamız olmaya devam ediyor. Biz Başkanla vardığımız anlaşma gereğince Suriye'de hala faaliyet gösteren DEAŞ unsurlarına yönelik bir askeri harekat için hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Aynı şekilde PYD/YGP gibi terör örgütlerine yönelik de adımlarımızı atmakta kararlıyız. Çok yakında Suriye topraklarındaki bu terör örgütlerini etkisiz hale getirmek üzere harekete geçeceğiz. Bu müdahale bize engel olmaya çalışan başka teröristler de olursa elbette onların da hakkından gelmek boynumuzun borcudur" şeklinde konuştu. Erdoğan, "Suriye meselesinde Türkiye'nin inisiyatifi arttıkça yeni yalanlar ve çarpıtmalar tedavüle sürülmeye başlandı. Türkiye'nin Suriye'deki Kürtleri katledeceği iftirasını ortaya atanlar aslında meselenin gerisindeki gerçeği çok iyi biliyorlar. Bu söylemin amacı, Suriye'deki duruma yakından vakıf olmayanların kararlarını ve uluslararası kamuoyunu etkilemektir. Hangi Kürt öldürüldü teröristten başka?" dedi. Erdoğan konuşmasını tamamlamadan önce geçen gün Ankara'da öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren öğretmene onun şahsında tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi.



(İHA)

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