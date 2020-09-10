"Yeni Mutantlar" - Son Dakika

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 8 film vizyona girecek.

"Yeni Mutantlar"

Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga ve Blu Hunt'un rol aldığı "Yeni Mutantlar"ı Josh Boone yönetti.

X-Men evreninde geçen film, mutant olduklarını travmatik olaylarla keşfeden bir grup gencin, bulundukları mutant rehabilitasyon merkezinin sandıkları gibi bir yer olmadığını keşfetmeleriyle gelişen olayları konu ediniyor.

Görüntü yönetmenliğini Peter Deming'in üstlendiği ABD yapımı film; bilim-kurgu ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.