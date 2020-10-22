Yeni nafaka düzenlemesi geliyor - Son Dakika

Yeni nafaka düzenlemesi geliyor

22.10.2020 12:27

Uzun süredir tartışılan süresiz nafaka uygulaması tekrar gündemde.

Uzun süredir tartışılan süresiz nafaka uygulaması tekrar gündemde. Son iki yılda yürütülen çalışmalardan sonuç alamayan AK Parti yönetimi, daha önce hazırlanan taslakları raftan indirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoksulluk nafakasına süre sınırı getirilmesi ve icra ile çocuk teslimine son verecek düzenlemenin kısa süre içinde Meclis'te olmasını istediğini söyledi. Bunun ardından AK Parti genel merkez yönetimi ve Meclis grup yönetiminin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR ŞÖYLE:

Yapılacak düzenleme ile ömür boyu nafaka uygulamasına, bazı istisnalar hariç olmak üzere son verilecek.

Nafaka bağlanması için evlilik süresi, kadının yaşı, gelir durumu, çocuk olup olmadığı, tarafların kusur oranı gibi kıstaslar dikkate alınacak.

Nafaka evli kalınan süre ile sınırlandırılacak. Ancak bu süre iki senenin altında olmayacak

Nafakanın üst sınırı hakim takdirine bırakılacak,

Kadının yaşı, çalışamayacak durumda olması gibi şartlar söz konusu ise nafakada süre sınırı olmayacak. Bu durumdaki kadınlar ömür boyu nafaka alabilecek.

Evliliği sebebiyle işinden ayrılmak zorunda kalan ve bir daha o işine dönmesi mümkün olmayan kadınların nafakası da süresiz olacak.

Polis eşliğinde çocuk teslimi son bulacak. Bu konu Aile Bakanlığının sorumluluğuna verilecek. Çocuk teslimi pedagog eşliğinde yapılacak. İhtiyaç halinde kolluk kuvvetleri devreye girecek. İcra ile çocuk teslimi işlemleri sırasında anne ya da baba her seferinde bin lira civarında masraf ödüyor. Bu sebeple çocuk merkezleri oluşturulacak. Teslim işlemleri bu merkezlerden yapılacak.

(İHA)

Yeni nafaka düzenlemesi geliyor
Yeni nafaka düzenlemesi geliyor
Yeni nafaka düzenlemesi geliyor
Yeni nafaka düzenlemesi geliyor

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Çocuk, İcra, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni nafaka düzenlemesi geliyor - Son Dakika


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